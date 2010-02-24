Киевская Еврейская Мессианская религиозная община приглашает все конфессии вместе отпраздновать Пурим
Киев. 24 февраля. УНИАН. Киевская Еврейская Мессианская религиозная община приглашает все конфессии вместе отметить праздник Пурим.
Об этом сообщил раввин Киевской Еврейской Мессианской религиозной общины Борис ГРИСЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
Он подчеркнул, что древний еврейский, библейский праздник Пурим – победа на пути к единству - многие воспринимают как разделение между евреями и другими народами. Б.ГРИСЕНКО отметил, что на самом деле это праздник единства разных народов, людей.
«Представители всех народов, всех конфессий могут радоваться и праздновать (Пурим) вместе», - отметил он.
По словам Б.ГРИСЕНКО, год назад на праздновании Пурима, организованном Киевской Еврейской Мессианской общиной, впервые собрались вместе пастыри и служители христианских церквей разных конфессий. Тогда было положено начало дружбе и сотрудничеству, которые вылились в целый ряд совместных мероприятий.
«И сегодня еврейская община Нового Завета празднует свое 15-летие в кругу друзей. Мы можем с уверенностью заявить, что одержана первая победа на пути к единству Церкви Иисуса Христа с полноправным участием в ней еврейской составляющей», - отметил он.
О важности сближения разных христианских конфессий и течений говорили в ходе пресс-конференции председатель духовного консультативного совета Всеукраинского союза объединений евангельских христиан-баптистов Украины Григорий КОМЕНДАНТ, старший пастор Церкви Назарянина Владимир МАСЮК, преподаватель Высшего института религиозных наук св. Фомы Аквинского в Киеве, монах-доминиканец, священник Петр ОКТАБА ОР.
В.МАСЮК отметил, что Иисус Христос молил о единстве людей. «И это, как никогда, актуально сегодня, когда идет разделение между государствами, разделение между политиками. Мы не хотим, что б между нами, христианами, было разделение», - отметил он.
Также на пресс-конференции обсуждались вопросы преодоления многовекового разделения еврейского народа и Церкви, роли и значения мессианского движения для всего христианского сообщества. Участники пресс-конференции были едины во мнении, что Церковь Иисуса Христа должна стремиться к единству при всем многообразии ее составляющих. И для достижения единства и полноты Церкви необходимо прилагать усилия, делая последовательные шаги.
Также Киевская Еврейская Мессианская религиозная община пригласила всех желающих принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 15-летию служения КЕМРО. Так, 26 февраля 2010 года в 19.00 в Киеве состоится праздничный концерт. В программе концерта еврейские песни и танцы, шутки и розыгрыши.
Как известно, Пурим отмечают в четырнадцатый день весеннего месяца адар (соответствует концу февраля - началу марта по грегорианскому календарю) в память о чудесном спасении евреев, живших в Персидской империи во времена царя Ахашвероша (367-353 гг. до н.э.), от козней злостного антисемита Амана, решившего погубить и истребить еврейский народ.