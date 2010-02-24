Адвокат считает незаконным осуждение двух киевских студентов по обвинению в разбойном нападении на гражданина Турции

Киев. 24 февраля. УНИАН. Адвокат Лариса ЖУРАВСКАЯ считает незаконным и будет обжаловать в апелляционном порядке решение Печерского райсуда Киева от 19 февраля, которым к 7 годам лишения свободы были приговорены двое столичных студентов Артем ВОРОНКОВ и Наталья ДЕНЬЧУК по обвинению в разбойном нападении на гражданина Турции.

Об этом Л.ЖУРАВСКАЯ заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Адвокат напомнила, что студенты обвиняются по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Она отметила, что речь идет об обвинении их в разбойном нападении на гражданина Турции Эрдена АРИКАНА, которое якобы было совершено 16 января 2008.

Комментируя решение суда, адвокат указала, что при рассмотрении дела "суд не принял во внимание грубые нарушения, допущенные сотрудниками милиции во время досудебного следствия", суд не обратил внимание "на крайне низкое качество доказательной базы", противоречивые показания потерпевшего и т.д.

"Мы доказали, что каждый документ обвинения добыт незаконным путем, но суд, к сожалению, не принял это во внимание", - заявила Л.ЖУРАВСКАЯ.

Продолжая эту тему, мать А.ВОРОНКОВА выразила убеждение, что учитывая то, как расследовалось и рассматривалось в суде это дело, можно утверждать, что оно "сфабриковано, и прокуратуре нужно возбуждать уголовное дело против сотрудников милиции, которые проводили расследование". "Все факты говорят о том, что преступления не было и не могло быть", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, ранее Л.ЖУРАВСКАЯ неоднократно подчеркивала, что А.ВОРОНКОВ и Н.ДЕНЬЧУК на допросах и на заседаниях в Печерском суде настаивали на том, что не завладели и не имели намерения завладеть имуществом Э.АРИКАНА, а их действия были связаны с неправомерными действиями определенных лиц (группы граждан Турции), которые пытались в конце 2007 года изнасиловать Н.ДЕНЬЧУК. Среди этих людей, по словам адвоката, был Э.АРИКАН.

Л.ЖУРАВСКАЯ отметила, что расследование дела против двух студентов сопровождалось многочисленными нарушениями Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также адвокат заявляла, что в уголовном деле есть "несогласования, свидетельствующие о подделке документов".

В свою очередь мать А.ВОРОНКОВА отмечала, что во время досудебного следствия отсутствовал "надлежащий прокурорский надзор за делом", что наводит ее на мысль "о личной заинтересованности прокуратуры" в благоприятном результате дела для Э.АРИКАНА.