Народная экологическая партия требует от органов власти принять безотлагательные меры для предотвращения наводнения

Киев. 26 февраля. УНИАН. Народная экологическая партия (НЭП) требует от правительства и органов местного самоуправления принять безотлагательные эффективные меры для предотвращения наводнения.

Об этом идет речь в заявлении партии, принятой на V съезде, которое озвучил председатель НЭП Валентин СЕРДЮК на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что в Украине сложилась крайне опасная экологическая ситуация.

В.СЕРДЮК подчеркнул, что среди экологических проблем в Украине особое место занимает проблема подтопления. По его словам, “более 15 млн. людей сегодня живут на подтопленных территориях, которые занимают свыше 17% общей площади страны, а ежегодный экономический ущерб от подтопления оцениваются в миллиарды гривен”.

В заявлении сказано, что, несмотря на катастрофические последствия прошлогоднего наводнения, профилактические меры в этом направлении не стали “важнейшими в работе органов государственной власти”.

Сопредседатель НЭП Андрей СВИНАРЕНКО отметил, что “почти половина Украины” должна быть готова к наводнению. По его словам, специалисты считают, что “одной из опасных зон будет Киевская область”. По словам А.СВИНАРЕНКО, если вода в Днепре поднимется на 6,5 метра, то “половину Киева - Троещину, Подол, Труханов остров” - может затопить. Он также подчеркнул, что в случае повышения воды в Днепре до такого уровня, пострадают “все низины по его руслу - это Черкасская, Днепропетровская, Запорожская и особенно Херсонская области”.

При этом А.СВИНАРЕНКО отметил, что в случае возникновения наводнения, в Украине “остро встанет вопрос питьевой воды, в частности в городе Киеве”. “В связи с тем, что будет происходить мор рыбы, конечно, станции, которые будут закачивать воду, будут находиться в законсервированном состоянии, потому что брать воду из Днепра или из Десны будет невозможно в связи с тем, что она не будет удовлетворять нормам подачи потребителям”, - сказал сопредседатель НЭП. Он подчеркнул, что органы власти не говорят, как будут действовать в случае такого развития событий. А.СВИНАРЕНКО напомнил, что киевская власть выделила 4 млн. грн. на проведение мероприятий по предотвращению возникновения наводнения, но, по его словам, этих средств недостаточно.

В заявлении НЭП также требует наладить единую государственную систему мониторинга потенциально экологически неблагополучных территорий, а также разработать, утвердить и выполнить Государственную программу предотвращения и борьбы с подтоплением земель, направить средства за использование природных ресурсов на принятие безотлагательных мер и восстановление и благоустройство ландшафтов.

Кроме того, Народная экологическая партия призывает органы государственной власти активно привлекать общественность к рассмотрению вопросов охраны окружающей среды и принятию решений государственными и ведомственными комиссиями, в соответствии с Оргуской конвенцией (Оргуская конвенция - конвенция Европейской Экономической Комиссии ООН о доступе к экологической информации - УНИАН), а также обеспечить рассмотрение важнейших проектов на общественных слушаниях.

Также А.СВИНАРЕНКО подчеркнул, что партия выработала свою позицию и по вопросу отмены Верховной Радой Украины постановления о проведении 30 мая выборов в местные органы самоуправления. По его словам, Народная экологическая партия поддерживает инициативу ряда партий и общественных организаций обжаловать в Окружном административном суде Киева соответствующее решение парламента. Он подчеркнул, что это решение ВР нарушает Конституцию Украины и законодательство Украины.