Украинский совет по вопросам беженцев будет контролировать выполнение соглашения о реадмиссии с ЕС

Киев. 26 февраля. УНИАН. Украинский совет по вопросам беженцев установит мониторинг за выполнением Украиной соглашения со странами Европейского Союза о реадмиссии, которое вступило в силу с 1 января этого года.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила представитель УСБ Евгения МЕЛЕШ.

"Мы считаем, что чрезвычайно важно осуществлять мониторинг выполнения соглашения о реадмиссии. Это позволит анализировать тенденции и нарушения прав искателей убежища", - сказала она.

По словам Е.МЕЛЕШ, во многих странах подобный мониторинг должен проводиться независимыми неправительственными организациями.

"Впрочем, сегодня проведение такого мониторинга в Украине довольно проблематично: некоторые официально зарегистрированные организации - члены УСБ, несмотря на неоднократные просьбы, не получили доступа к задержанным и выданным в порядке реадмиссии лицам. Несмотря на это, члены УСБ будут пытаться проводить контроль в будущем", - сказала Е.МЕЛЕШ.

В то же время она отметила, что члены совета чрезвычайно обеспокоены предложениями некоторых экспертов внести изменения в процедуру получения статуса беженца в Украине.

"Мы считаем недопустимым предложение отказывать гражданам третьих стран, реадмированным из ЕС, в принятии заявлений о получении статуса беженца на основании того, что они имели возможность обратиться за убежищем в государствах - членах ЕС и т. п.", - сказала правозащитник, отметив при этом, что возможная некорректная имплементация соглашения о реадмиссии потенциально угрожает ухудшением ситуации с соблюдением прав человека.

В свою очередь, продолжая тему, другой представитель УСБ Максим БУТКЕВИЧ опроверг распространенную в последнее время информацию о том, что из-за введения реадмиссии "в Украину хлынут сотни тысяч иностранцев".

"Такие утверждения не имеют ничего общего с действительностью. До вступления в силу соглашения с ЕС двусторонние договоры по этому вопросу уже действовали с пограничными государствами - членами ЕС", - сказал он.

Справка УНИАН. С 1 января 2010 года вступила в силу вторая часть Соглашения между Украиной и Европейским Содружеством о реадмиссии лиц.

Согласно этому договору, Украина будет принимать лиц, которые прибыли в страны ЕС с территории нашего государства и нарушили правила въезда и пребывания в этих странах. В соответствии с анализом, проведенным специалистами Госпогранслужбы Украины, количество принятых по Соглашению лиц в следующем году достигнет 8-10 тысяч в год, из которых 6 тысяч - граждане Украины, а до 4 тысяч – граждане третьих стран. Как известно, обязательным условием принятия лиц является наличие необходимых доказательств их пребывания на территории Украины.

Компетентными органами, на которые возложена задача по выполнению требований Соглашения, являются МВД и Администрация Госпогранслужбы. Их полномочия четко разграничены в совместной Инструкции о порядке действий органов внутренних дел и органов охраны государственной границы, текст которой в настоящее время проходит согласование.