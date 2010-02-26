В конце 2010 года состоится первый международный перелет на воздушном шаре через Черное море

Киев. 26 февраля. УНИАН. В конце 2010 года впервые пройдет международный украинско-грузинский перелет на тепловом аэростате над акваторией Черного моря по маршруту Украина – Грузия.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил пилот Первого воздухоплавательного клуба (Грузия) Реваз УТУРГАУРИ.

«Этот проект уникален по нескольким направлениям. Первое, если все будет нормально и нам удастся достичь побережья, это будет так называемое мировое спортивное достижение. Такого в мире еще никто не делал. Вторая уникальность этого перелета заключается в абсолютно уникальных синоптических условиях», - сказал Р.УТУРГАУРИ.

По его словам, согласно расчетов, наиболее удачные для перелета синоптические условия складываются в период с ноября по январь. Потому перелет запланирован на конец 2010 года. Перед этим организаторы будут проводить тренировочные полеты. В организации перелета будут принимать участие специалисты и пилоты из Украины, России, Швеции, Литвы, Великобритании.

Кроме того Р.УТУРГАУРИ сообщил, что для организации перелета создано да центра управления – в Крыму и Грузии. Перелет будет осуществлен на воздушном шаре объемом 14200 куб. м.

«Такого шара еще никто не делал, он сейчас шьется», - подчеркнул Р.УТУРГАУРИ.

Он также добавил, что перелетов через Черное море еще не было. Траектория полета составит 900-1000 км, а время в пути 24 часа.

В свою очередь пилот Киевского воздухоплавательного общества Сергей СКАЛЬКО, который также станет одним из участников перелета, сообщил, что в корзине воздушного шара будет поднята 1 тонна газа.

«Мы готовим специальные технологические карты, согласно которым буем четко действовать, чтобы успешно совершить полет. Мы надеемся, то это будет национальный рекорд, и очень постараемся, чтобы этот рекорд не был побит в ближайшем будущем», - сказал С.СКАЛЬКО.

Кроме того, в рамках подготовки к международному перелету 28 февраля в Киеве воздухоплавательным обществом будут установлены национальные рекорды по воздухоплаванию на дальность и продолжительность полета, полет в темноте и женские рекорд на дальность и продолжительность полета. Эти рекорды обязательны при подготовке Киевского воздухоплавательного общества к международному перелету над акваторией Черного моря.