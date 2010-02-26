Тарасюк считает, что Литвин совершит «политическое предательство», если во вторник объявит об отсутствии коалиции демсил
Киев. 26 февраля. УНИАН. Народный депутат Украины, председатель Народного Руха Украины Борис ТАРСЮК считает, что Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН совершит «политическое предательство», если во вторник, 2 марта, объявит об отсутствии в парламенте Коалиции демократических сил.
Об этом Б.ТАРАСЮК заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
По его мнению, в случае объявления о несуществовании коалиции В.ЛИТВИН поступит так, как в свое время поступил лидер СПУ Александр МОРОЗ. Б.ТАРАСЮК считает, что этими действиями В.ЛИТВИН «может похоронить свое политическое будущее».
По его словам, заявление В.ЛИТВИНА о необходимости подтверждения подписями действующей коалиции «противоречит базовому принципу права – закон не имеет обратной силы». Народный депутат отметил, что на момент создания коалиции не было правила о необходимости такого сбора подписей входящих в нее депутатов.
«Если В.ЛИТВИН прибегнет к объявлению решения во вторник о несуществовании действующей коалиции, то он предпримет действие, которое является нарушением закона и политическим предательством», - подчеркнул он.
В то же время Б.ТАРАСЮК отметил, что такие действия В.ЛИТВИНА невозможно будет обжаловать в суде. По его словам, фактически В.ЛИТВИН «осуществит серьезную юридическую манипуляцию».
Вместе с тем Б.ТАРАСЮК считает, что Председатель ВР «начинает метаться в поисках другой политической защиты». По убеждению депутата, причиной этого «является изменение его политических взглядов, а главное – сохранение своего кресла».
Как сообщал УНИАН, Председатель Верховной Рады В.ЛИТВИН 24 февраля заявил, что во вторник, 2 марта, обратится в Совет коалиции с требованием предоставить документы, подтверждающие ее существование.