У фракции НУ-НС нет большинства, которое бы поддержало создание коалиции с Партией регионов - Тарасюк

Киев. 26 февраля. УНИАН. У фракции “Наша Украина – Народная самооборона” нет большинства, которое бы поддержало создание коалиции с Партией регионов.

Об этом сказал народный депутат Украины, председатель НРУ Борис ТАРАСЮК на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что в ближайшее время он не прогнозирует, что такое большинство появится.

В то же время он сказал, что «все зависит от степени политической продажности с одной стороны, а с другой – количества денег, которые готовы платить».

Б.ТАРАСЮК отметил, что сегодня некоторые представители национально-демократических сил готовы «служить подносчиками патронов для Партии регионов».

«Партия «Наша Украина», УНП, группа «За Украину!» уже откровенно ведут торговлю с Партией регионов о вхождении в коалицию с Партией регионов, прикрываясь лозунгом о необходимости отстаивания украинских идеалов, при этом они в полный рост устраивают толкотню за должности и другие материальные блага», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он выразил обеспокоенность по поводу того, что речь идет не о сохранении нынешней коалиции, на которую «был дан мандат избирателей», а идут «торги или торжище в обмен на должность премьер-министра Украины».

По его словам, разными группами называются кандидатуры Виктора ЮЩЕНКО и Арсения ЯЦЕНЮКА, и это подтверждает, что они «были техническими кандидатами В.ЯНУКОВИЧА».

Член политсовета НРУ Богдан ГОРЫНЬ подверг острой критике деятельность бывшего Президента Украины В.ЮЩЕНКО.

По его словам, все действия бывшего главы государства во время избирательной кампании были, по сути, направлены в поддержку В.ЯНУКОВИЧА. Б.ГОРЫНЬ сказал, что сегодня В.ЮЩЕНКО, по существу, ждет вознаграждения для себя или для близких к нему людей.

«Это разрушительная деструктивная деятельность, которая является очень опасной для Украины», - подчеркнул он.

При этом Б.ГОРЫНЬ отметил, что проталкивание «части «Нашей Украины» к Партии регионов вызывает удивление, потому что это разные идеологические платформы, разные политические принципы».

Б.ТАРАСЮК призвал на базе Народного руха Украины объединиться всем национал-демократическим силам и сделать все для сохранения нынешней коалиции.