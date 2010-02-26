Правозащитники положительно оценивают условия пребывания нелегалов в пункте временного содержания в Черниговской области

Киев. 28 февраля. УНИАН. Правозащитники положительно оценивают условия, в которых находятся нелегальные мигранты в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, дислоцированного в Черниговской области.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили активисты общественного объединения “Черниговский центр прав человека“.

Такие выводы правозащитники сделали по результатам мониторинга соблюдения прав нелегальных мигрантов, содержащихся в Пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно находятся в Украине (ПВП), дислоцированного в селе Розсудов Репкинского района Черниговской области.

По словам юриста Черниговского центра прав человека Елены КОРОИД, общие выводы о соблюдении прав иностранцев, которые содержатся в пункте временного содержания в Черниговской области, являются позитивными.

«О нарушении личных прав во время пребывания в ПВП мигрантами заявлено не было. Они больше беспокоились по поводу того, что попали не за границу, как планировали, а на неопределенное время задержались в Украине», - отметила Е.КОРОИД.