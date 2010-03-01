Вечеринка-презентация телепроекта «Битва українських міст»

Во вторник, 2 марта в 18.30 в ресторане «Тургенеф» (ул. Большая Житомирская, 40) состоятся пресс-брифинг и праздничная вечеринка, посвященные премьере на «Интере» нового народного проекта «БУМ» - «Битва українських міст».

Напомним, первая программа выйдет в эфир в воскресенье, 7 марта в 17.00. То есть, уже совсем скоро за приключениями украинцев в Аргентине можно будет следить по телевизору. Но «БУМовцы», которые всего два дня назад вернулись из южноамериканской страны, готовы поделиться свежими впечатлениями и яркими воспоминаниями о съемках уже сейчас!

Уважаемые журналисты, по поводу аккредитации на пресс-брифинг и вечеринку обращайтесь к Олесе Курпите (okurpita@inter.ua, 490 67 65 внутр. 3138, моб. 067 393 2364).

В программе вечера:

- Пресс-брифинг для журналистов с участием создателей и капитанов проекта «БУМ».

- Презентация клипа на гимн «Битви українських міст» - дуэтной песни Олега Карамазова (группа «Братья Карамазовы») и Олега Собчука (группа «С.К.А.Й»).

- Выступление участников проекта

- Награждение лучших «БУМовцев»

- Праздничный фуршет, который помимо аргентинских угощений, будет включать в себя борщ по-бумовски от Русланы Писанки и сладкий сюрприз от Николая Тищенко.

Ведущие вечеринки – Руслана Писанка, Дядя Жора и Валерия Ушакова.

Гости презентации:

- Егор Бенкендорф, исполнительный продюсер группы каналов «Интер», продюсер проекта «Битва українських міст» и капитан команды «Интера»;

- Руслана Лыжичко, певица, капитан команды Львова в проекте «БУМ»;

- Олег Карамазов, музыкант (лидер группы «Братья Карамазовы»), капитан команды Днепропетровска в проекте «БУМ»;

- Руслана Писанка, актриса, телеведущая, капитан команды Черкасс в проекте «БУМ»;

- Николай Тищенко, ресторатор, капитан команды Киева в проекте «БУМ»;

- Олег Михайлюта «Фагот», музыкант (солист группы «ТНМК»), капитан команды Харькова в проекте «БУМ»;

- Олег Собчук, музыкант (фронтмен группы «С.К.А.Й»), капитан команды Тернополя в проекте «БУМ»;

- Вадим Мичковский «Дядя Жора», шоумен, капитан команды Николаева в проекте «БУМ»;

- Александр Положинский, музыкант (лидер группы «Тартак»), капитан команды Луцка в проекте «БУМ»;

- Юлия Мищенко, певица (фронтвумен группы «Талита Кум»), капитан команды Ужгорода в проекте «БУМ»;

- Константин Грубич, телеведущий (программа «Знак качества» на телеканале «Интер»), капитан команды Полтавы в проекте «БУМ»;

- Даша Малахова, актриса, телеведущая, капитан команды Черновцов в проекте «БУМ»;

- Владимир Вирчис, спортсмен (интерконтитентальный чемпион по версиям IBF и IBC по профессиональному боксу), капитан команды Херсона в проекте «БУМ»;

- Ирина Мерлени, спортсменка (Олимпийская чемпионка, трехкратная Чемпионка Мира, двукратная чемпионка Европы, обладательница Кубка Мира по вольной борьбе), капитан команды Хмельницкого в проекте «БУМ»;

- Алина Шатерникова, спортсменка (чемпионка Европы по профессиональному боксу по версии WIBF, двукратная чемпионки мира - по версии WBF и GBU), капитан команды Ровно в проекте «БУМ»;

- Вячеслав Узелков, спортсмен (боксер, интерконтинентальный чемпион по версии WBA в полутяжелом весе), капитан команды города Винница в проекте «БУМ»;

- Валерий Гончаров, спортсмен (Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях), капитан команды города Сумы в проекте «БУМ»;

- Иван Розин, музыкант (фронтмен группы Gouache), капитан команды Донецка в проекте «БУМ»;

- Ирина Журавская, модель (обладательница титула «Мисс Украина-2008» и финалистка конкурса «Мисс мира-2008»), капитан команды Житомира в проекте «БУМ»;

- Дмитрий Никулин, спортсмен (боксер, чемпион Европы по версии WBO в супер-полусреднем весе), капитан команды Запорожья в проекте «БУМ»;

- Людмила Блонская, спортсменка-многоборец (чемпионка мира, экс-призер Олимпийских игр), капитан команды Ивано-Франковска в проекте «БУМ»;

- Яна Онищенко, спортсменка (чемпионка мира, чемпионка Украины, заслуженный мастер спорта по армреслингу), капитан команды Луганска в проекте «БУМ»;

- Юрий Белоног, спортсмен-легкоатлет (Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по метанию диска и толканию ядра), капитан команды города Одесса в проекте «БУМ»;

- Олег Саленко, спортсмен (легендарный футболист, чъе имя занесено в «Книгу рекордов Гиннеса»), капитан команды Севастополя в проекте «БУМ»;

- Наталья Годунко, спорстменка (Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике), капитан команды Симферополя в проекте «БУМ»;

- Елена Садовничая, спортсменка (дважды призер Олимпийских игр по стрельбе из лука, заслуженный мастер спорта, рекордсменка мира), капитан команды Чернигова в проекте «БУМ»;

- Егор Крутоголов, актер-юморист, капитан команды КВН «Дизель», капитан команды Кировограда в проекте «БУМ»;

А также руководители и ведущие медиа-группы «Интер», участники и создатели проекта «Битва українських міст», наши дорогие партнеры и другие не менее дорогие гости.

О ПРОЕКТЕ:

«БУМ» («Битва Українських Міст») – новый всеукраинский проект телеканала «Интер», в котором команды из 26 областных центров страны сразятся за право называть свой город Лучшим городом Украины. Каждая команда состоит из 5-ти человек: капитан команды (известная личность) и четыре игрока (двое мужчин и две женщины).

Ведущие – Александр Крикун, Степан Казанин и Валерия Ушакова.

Съемка «Битви Українських Міст»» проходила в Аргентине в феврале этого года.

«БУМ» снимается по формату компании Endemol, который в оригинале называется Wipeout («Полное уничтожение»). Wipeout с большим успехом идет на крупнейших каналах мира. Количество падений в секунду в этой программе внесено в «Книгу рекордов Гиннеса».

Подробнее о «Битві українських міст» смотрите на сайте проекта - http://bum.inter.ua/uk/

www.inter.ua

www.uaimg.com