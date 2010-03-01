Украина получит около 100 млн. долларов на борьбу с туберкулезом

На протяжении пяти лет Украина получит грант Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/ЧПИД, туберкулезом и малярией на сумму около 100 млн. долларов.

Основным реципиентом от Украины выступит фонд Рината Ахметова «Развитие Украины», который реализует собственный проект «Остановим туберкулез». Субреципиенты – Центр по контролю за туберкулезом МЗ Украины, Государственный департамент по вопросам исполнения наказаний, Общество Красного Креста в Украине, МБФ «Международный альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», PATH (Программа оптимальных технологий в сфере здравоохарнения). Об этом было завялено на сегодняшней пресс-конференции при участии главы комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяны Бахтеевой, директора фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолия Заболотного, главы комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально-опасным болезням МЗУ Светланы Черенько, представителей субреципиентов, неправительственных и международных организаций.

Программа ГФ дополнит Национальную программу по борьбе с туберкулезом на 2000-2011 гг. в тех вопросах, которые государство не в состоянии закрыть самостоятельно: улучшение качества лечения обычного и лекарственноустойчивого ТБ, современная диагностика, обучение фтизиатров, закупка препаратов 2-го ряда, проведение информационной работы среди населения с целью профилактики заболеваемости ТБ.

Татьяна Бахтеева, глава комитета ВР по вопросам здравоохранения: «Это очень важная и радостная новость для нашей страны особенно в условиях, когда Украина еще не вышла из финансового кризиса, когда государственный бюджет на текущий год не утвержден, а эпидемия туберкулеза до сегодня оказывает разрушительное влияние на человеческое, социальное и экономическое развитие. За последние 15 лет заболеваемость туберкулезом возросла в 2,4 раза, а смертность - в 2,9 раза. Ежегодно заболевает почти 40 тыс. наших соотечественников, а умирает свыше 10 тысяч. Привлечение дополнительных средств на борьбу с этим социально опасным заболеванием в условиях финансово-экономического кризиса является очень важным для Украины. И сегодня я хочу выразить признательность Правлению Глобального Фонда за принятое решение о выделении таких значительных средств для Украины, а также заверить в том, что использованы они будут по назначению и под пристальным парламентским контролем

Анатолий Заболотный, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»: «Выражаю благодарность всей стране за высокое доверие к фонду. Эта заявка оказалась удачной потому, что удалось победить межведомственный эгоизм прошлых лет и консолидировать усилия всех – государства, неправительственных и международных организаций ради одной цели – преодолеть эпидемию туберкулеза. Почему фонд основной реципиент? Мы управленцы, мы знаем, как сделать так, чтобы деньги заработали там, где раньше никогда не получалось, и до последней гривны были направлены на решение конкретных проблем. Мы украинский фонд – мы здесь живем. Нам небезразлично, какая эпидемиологическая ситуация будет через 5 лет, когда проект закончится. Поэтому, понимая, что даже такая сумма не сможет решить все проблемы, мы инвестируем в проект еще и собственные ресурсы».

Оперативная статистика по туберкулезу в Украине В Украине за 12 месяцев 2009 года зарегистрировано 33 424 больных активным туберкулезом (72,7 на 100 тыс. населения), что на 6,6% меньше, чем за 12 месяцев 2008 года.

Самая низкая заболеваемость активным туберкулезом в городе Киеве: 37,6 на 100 тыс. населения.

Самая высокая заболеваемость заболеваемость активным туберкулезом в Херсонськой области - 110,1 на 100 тис. населения.

Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет включительно, активным туберкулезом в Украине за 12 месяцев 2009 года уменьшилась на 2.2% и составляет 575 в абсолютных числах.

На учете в противотуберкулезных учреждениях Украины по состоянию на 01.01.10 находится 84 048 больных всеми формами активного туберкулеза (что составляет 182,9 на 100 тыс. населения).

Смертность от всех форм туберкулеза за 2009 год по сравнению с 2008 годом уменьшилась з на 18,8 % и составляет 7675 особ.

Глобальный фонд по боротьбе с ВИЛ/СПИД, туберкулезом и малярией (дальше– Глобальный фонд) это одно из самых больших международных финансовых учреждений, которое инвестирует мировые финансовые ресурсы в спасение жизни людей. До сегодняшнего времени Фонд выделил 19.3 млрд. дол. США 144 странам для поддержки программ по профилактике, лечению и уходу в ответ на три заболевания. Глобальный фонд - это уникальное глобальное частно – государственное партнерство, созданное для привлечения и распределения дополнительных ресурсов с целью профилактики и лечения ВИЛ/СПИДа, туберкулеза и малярии. Это партнерство между государствами, гражданским обществом, частным сектором и пострадавшим обществом представляет собой инновационный подход к международной системе финансирования охраны здоровья.

Глобальный фонд работает в тесном сотрудничестве с другими двухсторонними и многосторонними организациями , дополняя общие усилия в борьбе с этими тремя заболеваниями.