Фонд Ахметова «Развитие Украины» выступил реципиентом 100 млн. долл. от Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИДом

Киев. 1 марта. УНИАН. Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины», который реализует собственную программу «Остановим туберкулез», выступил реципиентом 100 миллионов долларов от Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА.

Т.БАХТЕЕВА надеется, что помощь Глобального фонда будет использована рационально. «К сожалению, в предыдущих наших заявках, которые мы подавали в 2002, 2004, 2007 и в 2008 годах, Глобальный фонд отказывал. Известно, что в нашей стране иногда закупают медицинские препараты в Министерстве здравоохранения, в тендерных комитетах в два, пять, десять раз дороже, чем их можно купить в Европе. За это должны нести ответственность, прежде всего, правительство, Министерство здравоохранения», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

В свою очередь, директор Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ, подчеркнул, что новость о выделении Украине 100 миллионов долларов – большая победа для страны.

Он поблагодарил всех партнеров фонда, которые работали над заявкой Глобальному фонду.

«Четыре раза подавали заявку, но Украине отказывали. Почему получилось на этот раз? Очень важно, что удалось консолидировать всех - Комитет ВР по вопросам здравоохранения, Минздрав, все организации, которые связаны с туберкулезом, международные организации, и преодолеть межведомственный эгоизм», - отметил А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Он подчеркнул, что роль реципиента для Фонда Р.Ахметова – это нетипичная ситуация.

«Мы не Минздрав, не госструктура, не фтизиатры, не эксперты, но главная роль, которая ложится на наш фонд – это то, что мы управленцы. То, что мы доказали способность выстраивать социальные проекты так, чтобы они были направлены на точный, четко поставленный конечный результат», - сказал директор фонда «Развитие Украины».

Он видит главную задачу в построении проекта так, чтобы выделенные деньги работали на людей, на решение проблемы.

«Это хороший шанс, чтобы победить эпидемию туберкулеза. А именно такая задача поставлена перед фондом «Развитие Украины» его президентом», - подчеркнул А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

«Эйфория от самого известия пройдет достаточно быстро. И сам факт получения помощи - это только факт… Теперь стоит задача, чтобы международные средства работали эффективно, а это задача значительно сложнее. Нужно выстраивать, принимать решения, в том числе и политические. Уже на этом этапе переговоров с Глобальным фондом, страна должна доказать, что система закупок по лекарственным препаратам эффективна», - сказал А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

По информации Т.БАХТЕЕВОЙ, на сегодняшний день 500 тысяч украинцев находятся на диспансерном учете по поводу туберкулезного заболевания, из них 90 тысяч - с открытой формой. «Ежегодно в нашей стране впервые регистрируется до 40 тысяч больных туберкулезом, умирает 10 тысяч. Каждый час в Украине регистрируется 4 больных с туберкулезом, и каждый час один такой больной умирает, среди них - дети, количество которых с каждым годом увеличивается», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Она подчеркнула, что наша страна занимает первое место в Европе по количеству химиорезистентных форм туберкулеза.

По мнению Т.БАХТЕЕВОЙ, борьба с туберкулезом в Украине остается неэффективной потому, что программа борьбы с этой инфекционной болезнью финансируется крайне недостаточно.

«На 2010 год в бюджете, который еще и не принят, заложено лишь 150 млн. грн. при необходимых 446 млн. грн. Противотуберкулезные диспансеры находятся в ужасном состоянии. За все годы независимости Украины ни разу централизовано не закупалось оборудование, лабораторные аппараты нужно давно все списать», - отметила глава комитета ВР.

Как отметил А.ЗАБОЛОТНЫЙ, «в Украине сегодня излечиваются лишь 50% больных туберкулезом. Человек попал в систему, и только каждый второй выйдет из нее здоровым человеком. Европейская норма – 85%. Из шестерых вылечивается пятеро. Мне кажется, мы должны ставить для себя такую задачу. Это результат, к которому мы должны стремиться», - подчеркнул А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Он акцентировал, что 100 миллионов Глобального фонда не решат всех проблем с эпидемией туберкулеза, поэтому государственное финансирование должно выделятся в полном объеме и тратиться эффективно.

Справка УНИАН. Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда – Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры.

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Президент Фонда – народный депутат Украины, бизнесмен Р.АХМЕТОВ.