Ни один регион Украины с начала года не получил от Минздрава вакцину БЦЖ для новорожденных - Бахтеева

Киев. 1 марта. УНИАН. Ни один регион Украины с начала года не получил от Министерства здравоохранения вакцину БЦЖ для новорожденных.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА.

«Сегодня уже 1 марта, но ни одна доза вакцина, которой нужно провакцинировать новорожденного ребенка в возрасте 3-5 дней, не поступала в украинские лечебные учреждения,» - отметила Т.БАХТЕЕВА.

Она подчеркнула, что согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, нужно закупать на 25% доз вакцин больше, чем того требуется в заявках, и поблагодарила Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» за закупку недостающих вакцин БЦЖ для новорожденных для Киевской, Ровенской и Донецкой областей.

Глава Комитета по вопросам противодействия ВИЧ/СПИДу и другим социально опасным болезням Светлана ЧЕРЕНЬКО объяснила эту ситуацию тем, что еще не проходил тендер по закупке вакцин БЦЖ, а также проблемами с планированием необходимого количества доз.

«Вакцины будут закупаться. Если в некоторых регионах закончились вакцины, то это говорит о том, что не было спланировано количество вакцин, не были учтены тенденции относительно количества рожденных детей. Во многих областях их количество значительно увеличивается», - отметила она, поблагодарив Фонд Р.АХМЕТОВА за поддержку регионов, где не хватало вакцин БЦЖ для новорожденных.

По словам С.ЧЕРЕНЬКО, поступление вакцин БЦЖ можно ожидать в мае 2010 года.