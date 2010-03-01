1 марта стартовала подготовительная кампания Форума Интернет-деятелей (iForum)

1 марта — стартовала подготовительная кампания самой масштабной в Украине конференции интернетчиков — Форума Интернет-деятелей (iForum).

Мероприятие пройдет 1 апреля 2010 года в Международном выставочном центре, Броварской пр-т, 15.

В прошлом году количество участников Форума Интернет-деятелей стало беспрецедентным для профильных оффлайн-мероприятий Уанета — более 1100. В этом году организаторы прогнозируют от 2000 до 2 500.

В рамках iForuma предусмотрено 4 потока: интернет-бизнес, интернет-реклама, технологии, WEB 2.0

- Популярность iForuma - в широком спектре его возможностей, участники которого могут:

- приобрести знания о тонкостях интернет-продвижения для неофитов,

- найти партнеров по бизнесу

- привлечь инвесторов для стартапа

- развируализироваться — для старых сетевых знакомых.

iForum объединяет в себе и неформальную интернет-тусовку, и многоуровневые мастер-классы от гуру украинского и российского интернета, и феерическое действо от организаторов. Среди докладчиков — известные деятели Рунета - Антон Носик, Дмитрий Сатин, Сергей Петренко и др.

Кроме того, iForum - это место и время встречи «мастодонтов» отрасли — легендарных отцов-основателей Уанета, тех, кто стоял у истоков развития Сети в нашей стране.

Организаторами и идейными вдохновителями iForuma являются признанные деятели Уанета, представители наиболее значимых в украинском Интернете проектов и ресурсов. В оргкомитете iForuma - Алексей Мась (banner.kiev.ua), Александр Ольшанский ( Imena.UA/MiroHost), Евгений Шевченко (UAMaster, ИМУ), Денис Довгополый (BayViewInnovations), Артур Оруджалиев (ain.ua), Алексей Гришин (Интернет-деньги), Серегй Корж (Mail.UA), Роман Ильичев (GigaHost.ua), Роман Багрий ( PingWin), Сергей Полищук (UA-IX).

Пресс-центр iForuma:

Вадим Осадчий, Валентина Гнилуша

067 726 82 80

gnilusha.v@gmail.com