Насладитесь щедрыми скидками и эксклюзивными предложениями от Visa и OTP Bank

Киев, 2 марта, 2010 — международная платежная система Visa приглашает клиентов OTP Bank – держателей карт Visa Gold и Visa Platinum воспользоваться преимуществами “Программы Премиальных Предложений”. В рамках данной программы держатели карт получают доступ к скидкам на товары и услуги в лучших ресторанах, отелях, развлекательных центрах, туристических фирмах, модных бутиках на территории Украины и за ее пределами.

Карты Visa Gold и Visa Platinum относятся к премиальным карточным продуктам платежной системы Visa и являются надежным платежным инструментом, призванным улучшить качество жизни взыскательных клиентов. Признанные и узнаваемые во всем мире, премиальные карты Visa принимаются в более чем 29 млн. торгово-сервисных предприятий и предоставляют держателям обширные платежные возможности и финансовую гибкость. Кроме того, премиальные карты Visa Gold и Visa Platinum предлагают держателям дополнительные возможности и привилегии в национальных и международных торгово-сервисных предприятиях.

Первая “Программа Премиальных Предложений” была запущена в Украине в 2006. С момента запуска она несколько раз обновлялась, в результате чего был достигнут оптимальный баланс между предложениями местных и международных торгово-сервисных предприятий, а обладатели премиальных карт Visa получили доступ к разнообразным предложениям и привилегиям.

В рамках программы держатели премиальных карт Visa Gold и Visa Platinum от OTP Bank могут воспользоваться системой скидок в размере 5-20 % с последовательным улучшением премиальных привилегий и предложений в зависимости от типа карты и суммы покупки, оплаченной по карте. Детальная информация о программе доступна на www.visa.com.ua.

“Visa стремится предлагать держателям карт неизменно высокий уровень обслуживания и лучшие предложения. Нам приятно отметить, что OTP Bank, один из наших ключевых клиентов, также придерживается этого принципа и в пакете Private Banking предлагает взыскательным клиентам, которые нуждаются не просто в надежном платежном инструменте, но хотели бы иметь доступ к дополнительным привилегиям и предложениям, премиальные карты Visa Gold и Visa Platinum, — отметила Светлана Георбелидзе, глава представительства Visa в Украине. — Наша задача — помочь держателям карт Visa в полной мере ощутить все преимущества и привилегии премиальных карт Visa, и для достижения этой цели мы сотрудничаем с избранными партнерами и тщательно выбираем предложения, позволяющие держателям карт Visa сполна насладиться жизнью”.

Как отмечает начальник управления розничного бизнеса OTP Bank Алексей Руднев, банк использует сугубо индивидуальный подход в работе со своими клиентами. «На сегодняшний день OTP Bank выпустил свыше 1,5 тыс. карт Visa Gold и 19 карт Visa Platinum. Благодаря “Программе премиальных предложений” карты VisaGold и Visa Platinum от OTPBankстанут еще более привлекательными для наших клиентов”.

* * * Публичное акционерное общество «ОТП Банк» – один из крупнейших отечественных банков, признанный лидер финансового сектора Украины. Банк предоставляет полный спектр финансовых услуг для корпоративных и частных клиентов, а также субъектов малого и среднего бизнеса. На украинском рынке он представлен с 1998 года, имеет стойкую репутацию социально ответственной, надежной и стабильной структуры, предлагающей потребителям сервисы европейского качества. Его стопроцентным собственником является крупнейший венгерский банк OTP Bank Plc., который в прошлом году отметил 60-летие со дня основания.

Согласно данным АУБ, по состоянию на 1 января 2010 года OTP Bank является 7-м крупнейшим отечественным банком по размерам активов и 9-м - по размеру капитала. Ныне банк обслуживает свыше 320 тысяч клиентов. Его филиальная сеть на территории Украины насчитывает 204 точки продаж и 2 представительства.

О Visa

Visa является глобальной платежной системой, которая обеспечивает доступ держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах мира к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей. Электронные платежи осуществляются посредством глобальной инновационной процессинговой системы VisaNet, которая способна обрабатывать более 10 000 транзакций в секунду, обеспечивая защиту от мошенничества для потребителей и гарантии осуществления платежей для торгово-сервисных предприятий. Visa не является банком, не выпускает платежные карты, не устанавливает комиссии или процентные ставки для потребителей, а также не выдает кредиты держателям карт. В свою очередь, инновационные решения Visa позволяют финансовым организациям предлагать своим клиентам широкий выбор финансовых инструментов, включая дебетовые, предоплаченные и кредитные карточные продукты.

Более подробная информация доступна по адресу: www.visa.com.ua