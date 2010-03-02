Ассоциация теплотехнических компаний просит МинЖКХ либерализировать рынок автономного отопления

Киев. 2 марта. УНИАН. Ассоциация теплотехнических компаний Украины (АТКУ) просит Министерство жилищно-коммунального хозяйства срочно внести изменения в свою нормативную базу для легализации и либерализации рынка установки и обслуживания автономного отопления для бытовых абонентов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель ассоциации Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, регламент установки автономного отопления, утвержденный приказом МинЖКХ от 22 ноября 2007 года №165, привел к уходу в тень более 40% рынка теплотехнического оборудования, поскольку требование этого нормативного документа о переводе бытовых абонентов на автономное отопление исключительно целыми домами не сообразуется с нынешними экономическими реалиями в части финансовых возможностей отдельных граждан по приобретению такого оборудования.

По оценкам ассоциации, из 350 тыс. газовых котлов, установленных в квартирах и домах украинских граждан, в 2009 году около 150 тыс. единиц было установлено нелегально – без получения соответствующих технических условий.

По мнению В.ЯКОВЕНКО, зарегулированность этого рынка, емкость которого оценивается в 3 млрд. грн., ведет не только к его тенизации, но и несет угрозу жизни и здоровью граждан. В этой связи он напомнил, что именно нелегально установленный котел стал причиной недавнего взрыва жилого дома в Орджоникидзе (Днепропетровская обл.), в результате которого пострадали 6 человек. При этом, по мнению главы ассоциации, виновником этой трагедии является не владелец нелегально установленного котла, а МинЖКХ, политика которого вынуждает граждан сознательно идти на нарушения, пользуясь услугами нелегальных предпринимателей.

«Мы давно предупреждали МинЖКХ и министра, что нельзя запрещать автономное отопление – запретами дело не решить. Люди ставят автономку не от хорошей жизни, а потому что им холодно зимой в свои квартирах. И никакие запреты не остановят людей», - сказал В.ЯКОВЕНКО.

В то же время он отметил, что автономное отопление является нормальной практикой в развитых странах Европы, где его доля в сфере услуг теплоснабжения доходит до 30-40%. В этой связи глава АТКУ привел пример Ужгорода, где около 80% бытовых абонентов перешли на автономное отопление, а ежегодная экономия газа по городу из-за отказа от централизованного теплоснабжения достигает 5 млрд. куб. м.

«Мы требуем от МинЖКХ срочной легализации автономного отопления, реабилитации всех кто ранее установил нелегальное автономное отопление, снятия всех запретов и ограничений на автономное отопление», - подытожил В.ЯКОВЕНКО.