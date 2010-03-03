Представители общественных организаций не исключают проведения 30 мая местных выборов по решению суда

Киев. 3 марта. УНИАН. Представители общественных организаций заявляют о высокой вероятности проведения 30 мая 2010 года выборов в местные органам власти в Украине в соответствии с решением суда.

Об этом заявили представители региональных общественных организаций и специалисты по конституционному праву сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По убеждению председателя ГО “ Общественного форума Ивано-Франковска ” Юрия СОЛОВЬЯ, Верховная Рада своим постановлением от 16 февраля об отмене местных выборов, назначенных на 30 мая 2010 года, нарушила Конституцию и другие законы Украины.

“ Как свидетельствует сегодня ситуация в регионах, представители общественных организаций, политических партий не будут мириться с таким течением событий и готовы отстаивать свое конституционное право избирать и быть избранным как в правовом, так и в общественно-политическом порядке ”, - отметил он.

Ю.СОЛОВЕЙ сообщил, что на прошлой неделе по инициативе ряда общественных организаций были подготовлены и направлены обращения Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием немедленно внести представление в Конституционный Суд об оценке законности парламентского постановления о местных выборах, в саму Верховную Раду - с требованием немедленно отменить это решение, а также в европейские институты - с просьбой дать соответствующую международно-правовую оценку ситуации вокруг даты местных выборов в Украине.

Он отметил, что активисты общественных организаций и специалисты по конституционному праву инициировали и разработали проект типичного заявления, иски по которому сегодня массово подаются из регионов в Окружной административный суд города Киева с требованием в судебном порядке признать незаконным постановление ВР от 16 февраля 2010 года, отменить его и начать избирательный процесс.

Также, по словам Ю.СОЛОВЬЯ, параллельно с этим готовится проект типичного судебного иска, в котором выдвигается требование к окружным и территориальным избирательным комиссиям немедленно начать избирательный процесс и провести местные выборы 30 мая 2010 года.

“ Мы считаем, что сегодня существует высокая вероятность принятия судебных решений, которые дадут возможность начать избирательный процесс в местные советы в Украине и провести их в мае 2010 года ”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада приняла постановление “ О признании утратившим силу постановления Верховной Рады Украины “ О назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей в 2010 году ”.

Этим постановлением отменяется решение парламента, которым предусматривалось проведение выборов 30 мая 2010 года.

Вместе с тем, в документе не указана дата, на которую перенесены выборы. В постановлении отмечается, что профильный комитет парламента должен подготовить соответствующее решение.