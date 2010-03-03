В УНИАН подвели итоги проекта “Украинские СМИ: право на правду”

Киев. 3 марта. УНИАН. Сегодня в информационном агентстве УНИАН подвели итоги проекта “Украинские СМИ: право на правду”.

Руководитель общественной организации «Студия медиа-проектов «Вартові демократії», журналист и режиссер Игорь ЧАЙКА сообщил, что этот проект стал логическим продолжением документального цикла, созданного творческой группой его студии в рамках проектов, посвященных состоянию и проблемам украинских СМИ времен “новейшей истории”. Среди них фильмы “Свобода “джинсы”? Украинский контекст...”, “Соло для медиа”, “Журналистские расследования в Украине. Факты, опыт, безопасность”, “Від атракції до шмельцу. Львівський віц”.

По его словам, впервые в Украине в рамках VI международного фестиваля “Дни документального кино о правах человека” DocuDays.Ua было представлено Специальное событие – тематическая программа документальных фильмов по вопросам свободы слова, журналистской этики, корпоративной солидарности, незаангажированности, нравственности и противодействия распространению коррупции в украинских СМИ и права общества на объективную информацию – “Право на правду”.

Еще одним Специальным событием фестиваля стала всеукраинская премьера фильма И.ЧАЙКИ “Гений города”, который был признан одним из лучших журналистских расследований по проблемам коррупции в национальном телерадиоэфире в 2009 году.

И.ЧАЙКА отметил, что во время реализации проекта более 110 тысяч зрителей, в частности, журналистов, правозащитников, представителей общественности и местной власти более чем из 90 населенных пунктов Украины имели возможность увидеть представленные фильмы и принять участие в публичных дебатах относительно нарушений прав журналистов, СМИ, свободы слова и свободы высказываний граждан.