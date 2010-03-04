Бубка называет прогнозированными результаты украинской сборной на Олимпиаде в Ванкувере

Киев. 4 марта. УНИАН. Президент Национального олимпийского комитета Сергей БУБКА называет прогнозированными результаты выступления украинской сборной на зимних Олимпийских играх в Ванкувере.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

С.БУБКА напомнил, что на нынешней зимней Олимпиаде, как и на Олимпийских играх 2002 года, украинцы остались без медалей. Лучшим результатом для нашей сборной в Ванкувере стало 5-е место биатлониста Андрея ДЕРИЗЕМЛИ. На примере А.ДЕРИЗЕМЛИ и других биатлонистов президент НОК сказал, что, возможно, если было бы больше фарта, везенья, то медаль могла бы быть.

С.БУБКА отметил, что для более детального анализа выступлений украинских олимпийцев нужно время, а также заключения спортивных экспертов. “В целом результат (украинской команды – УНИАН) был прогнозированным”, - сказал С.БУБКА.