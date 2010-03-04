Киев. 4 марта. УНИАН. Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей БУБКА призывает руководство государства уделять больше внимания развитию спорта в Украине.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

Анализируя результаты выступлений украинской сборной на последних зимних Олимпийских играх в Ванкувере, С.БУБКА сказал, что “чего-то ожидать на руинах советского спорта невозможно”. По его словам, спортивные сооружения в Украине находятся в ужасном состоянии, не осталось ни одной олимпийской базы подготовки. Президент НОК Украины отметил, что в катастрофическом состоянии находятся спортивная наука, спортивная медицина, поскольку средства на развитие этих отраслей практически не выделяются.

“Хотелось бы, чтобы руководство государства понимало, что спорт – это здоровье нации”, – сказал он. А, следовательно, считает С.БУБКА, необходимо комплексно изменить отношение государства, руководства страны к спорту. “В спорте в Украине нужно делать революцию”, – добавил он.

При этом С.БУБКА отметил, что НОК Украины является общественной организацией, которая не отвечает за финансирование и развитие украинского спорта. В соответствии с законом, за это отвечает профильное министерство. С.БУБКА сказал, что олимпийский комитет постоянно предлагает новые идеи, пути, но к нему не прислушиваются. Вместо этого, отметил он, финансирование спорта государством лишь сокращается.

Отвечая на вопрос, С.БУБКА сообщил, что будет иметь встречу с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ по результатам выступления украинской команды на Олимпиаде. Он сказал, что проинформирует Президента о состоянии дел в украинском спорте и олимпийских видах, в частности. “Я уверен, что он (Президент В.ЯНУКОВИЧ – УНИАН) нас будет поддерживать”, – сказал С.БУБКА.