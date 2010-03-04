Бубка не видит себя в должности министра по делам семьи, молодежи и спорта

Киев. 4 марта. УНИАН. Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей БУБКА не видит себя в должности министра семьи, молодежи и спорта.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Отвечая на вопрос, не хотел бы он лично занять министерскую должность и попробовать улучшить состояние дел в украинском спорте, С.БУБКА ответил, что он является руководителем НОК Украины, а также членом Международного олимпийского комитета и отвечает там сразу за несколько направлений, а, следовательно, - “просто не имеет физических сил и возможностей” для работы в министерстве.

С.БУБКА добавил, что в олимпийском комитете лучше знает свое дело. А нынешнее министерство, по его словам, объединяет в себе не только вопросы спорта, но и семейной, и молодежной политики, что президент НОК считает неправильным. С.БУБКА сказал, что выступает за создание отдельного министерства физической культуры и спорта.