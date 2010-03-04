«Украинская община Киева» 5 марта проведет в центре столицы мероприятия к 60-летию со дня смерти Шухевича

Киев. 4 марта. УНИАН. Завтра союз национально-патриотических объединений граждан «Украинская община Киева» проведет в центре столицы мероприятия к 60-летию со дня смерти главного командира УПА Романа Шухевича.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель этой организации Олег ОСУХОВСКИЙ.

«Этот человек (Р.Шухевич - УНИАН) заслуживает того, чтобы почтить его память. Ведь благодаря этому человеку, Украинской повстанческой армии, мы сегодня можем свободно ходить по нашей украинской земле», - сказал он.

В свою очередь председатель Киевской организации УНА-УНСО Игорь МАЗУР рассказал, что мероприятия памяти Р.Шухевича начнутся примерно в 18.00 молитвой возле Октябрьского дворца, где установлен памятный Крест в память о людях, которые были замучены НКВД в этом здании в годы репрессий.

По словам И.МАЗУРА, дальше участники акции со свечами колонной отправятся к Европейской площади, на которой из свеч будут составлены буквы “УПА”, что будет "напоминать всем небезразличным, что этот день является знаковым для украинцев", а после этого мероприятие будет продолжаться на Майдане Незалежности, где состоится небольшой митинг с раздачей листовок об истории УПА и жизнеописанием Р.Шухевича.

В то же время И.МАЗУР отметил, что члены "Украинской общины Киева" в ближайшее время официально обратятся к КГГА, чтобы одна из центральных улиц Киева была названа в честь Р.Шухевича. "Ни где-то там - на Виноградаре или Борщаговке, а именно в центре. В частности, вместо тех, которые носят имена коммунистических лидеров наподобие Артема или Воровского", - сказал он.

В то же время представители УОК выразили возмущение рекомендацией Европарламента руководству Украины пересмотреть Указ бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО о присвоении звания "Герой Украины" Степану Бандере. "Нас очень возмутила позиция Европарламента, который обратился к новоиспеченному президенту, чтобы он отменил указ своего предшественника о награждении званием "Герой Украины" Степана Бандеры", - заявили представители организации. При этом они заверили, что в случае попытки отменить этот Указ "у украинцев-патриотов найдутся силы его отстоять".

Справка УНИАН. Союз национально-патриотических объединений граждан "Украинская община Киева" зарегистрировано Министерством юстиции Украины 27 ноября 2009 г. В его состав входят восемь общественных организаций: "Украинский Народный Совет Киева", "Украинская Националистическая Самооборона", ВО "Тризубец" имени С.Бандеры, "Люстрация", «Народна Варта", "Первая Украинская Молодежная Ассамблея", КМО "Молодежный Националистический Конгресс", "Патриот-защитник Родины". Основной целью деятельности УОК является содействие объединению национал-патриотических сил общества, восстановление исторической правды, утверждение государственного украинского языка, развитие национальной культуры, координация и консолидация действий своих членов в сфере развития демократического гражданского общества.