“Комитет прямого действия” планирует обжаловать в суде постановление Кабмина, позволяющее блокировать колеса автомобилей

Киев. 4 марта. УНИАН. Общественная организация “Комитет прямого действия” планирует обжаловать в Киевском окружном административном суде постановление правительства, позволяющее блокировать колеса транспортных средств в случае нарушения правил парковки.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель комитета Дмитрий ГНАП.

Он отметил, что иск будет подан на следующей неделе. Д.ГНАП отметил, что постановление Кабинета министров от 3 декабря 2009 года “Об утверждении Правил парковки транспортных средств” противоречит действующему законодательству и приводит к злоупотреблениям коммунальных предприятий и местной власти.

В комитете отметили, что новые Правила парковки откровенно противоречат украинскому законодательству в части ограничения прав водителей пользоваться собственным транспортным средством. Так, это постановление содержит пункт, что «В случае полной или частичной неуплаты сбора за парковку и стоимости услуг по содержанию площадок для платной парковки оператор имеет право препятствовать выезду транспортного средства с площадки путем применения специальных устройств-шлагбаумов или технических средств для препятствия выезда».

Д.ГНАП подчеркнул, что этот пункт противоречит законодательству, и это официально признало ведомство - разработчик постановления - Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В объяснительной записке, которую Министерство ЖКХ официально обнародовало на своем сайте при подготовке проекта указанного постановления, говорится о несоответствии указанного пункта 31 Постановления Кабмина украинскому законодательству: «…Ни одним актом законодательства не предусмотрены права органов местного самоуправления по установлению дополнительной административной ответственности за нарушение правил остановки и стоянки. Законодательством Украины не предусмотрена также ответственность за нарушение правил стоянки в виде принудительного перемещения транспортного средства или ограничения его владельца пользоваться этим средством».

Поэтому комитет планирует обратиться не только в суд, но и к Президенту Украины с просьбой приостановить действие соответствующего постановления правительства, а также обратиться в Конституционный Суд относительно несоответствия постановления украинскому законодательству и Конституции.

При этом адвокат, который занимается этим иском, Андрей НЕЧИПОРЕНКО спрогнозировал, что рассмотрение дела в суде может затянуться на год-полтора, хотя они в своих исковых требованиях будут настаивать для обеспечения иска приостановить действие постановления правительства.

Кроме того, комитет планирует подать жалобу в прокуратуру относительно прокурорского реагирования на принятие этого документа.

По словам Д.ГНАПА, кроме юридических действий, комитет планирует проводить роботу и по другим направлениям, в частности они будут информировать общественность, автовладельцев о несоответствии закону постановления правительства, информировать о злоупотреблениях в коммунальных компаниях, которые занимаются паковочным бизнесом.

Также “Комитет прямого действия” призывает общественность к действиям. В частности, комитет призывает водителей не платить за парковку, если парковочная площадка не отвечает новым правилам. При этом активисты общественной организации будут помогать водителям, с которых требуют деньги незаконно. Для этого водители могут позвонить по телефону горячей линии (0985527700).

Д.ГНАП объяснил, что в соответствии с пунктом 13 указанного Постановления, «Отведенные площадки для парковки обозначаются дорожными знаками и сплошной синей (голубой) полосой на проезжей части и на бордюре, которая отделяет проезжую часть от пешеходной». Следовательно, в соответствии с новыми Правилами, все парковочные площадки, где за парковку берутся деньги, должны быть обозначены дорожными знаками и двумя синими сплошными полосами. То есть, при отсутствии знаков либо полос есть все основания считать эту парковочную площадку оборудованной неподобающим образом. Поэтому собирать плату за парковку на ней коммунальное предприятие не имеет права до тех пор, пока не приведет ее состояние в соответствие с Правилами парковки.

«Комитет прямого действия» советует всем водителям, которые будут парковать машину на площадке, на которой отсутствует либо знак, либо синяя разметка, отказываться платить за парковку, и в случае необходимости вызывать милицию, чтобы прекратить вымогательство.

Председатель комитета заметил, что по наблюдениям активистов Комитета, требованиям новых правил парковки не отвечают 99% всех парковочных площадок города.

Также в Постановлении вообще отсутствует такое понятие, как «сплошная зона парковки», поэтому все отведенные парковочные площадки должны быть обозначены знаками, разметкой и, кроме этого, получить соответствующее согласование от Киевсовета и Госавтоинспекции. Поэтому в случае, если работники парковочного предприятия будут опять требовать деньги в центре города на основании распоряжения о так называемой «сплошной зоне парковки», «Комитет прямого действия» также советует водителям вызывать милицию для прекращения вымогательства.

Также Д.ГНАП рассказал, что, в соответствии с пунктом 30 постановления, «во время парковки на площадке для платного паркования пользователь платит сбор за парковку, размер которого устанавливается органами местного самоуправления в соответствии с законом, а также стоимость предоставления услуг по содержанию площадок для платной парковки».

Фактически, этот пункт противоречит Декрету Кабинета министров «О местных налогах и сборах», который устанавливает только одну плату для автомобилистов, паркующих авто: местный сбор за парковку. Он составляет: 17 копеек в час на отведенных площадках для парковки (часть дороги) и 51 копейка на специально оборудованных.

Остальная сумма – это плата за так называемые «услуги по содержанию площадок», которые предоставляет коммунальное предприятие.

Д.ГНАП привел пример: если вы паркуете автомобиль на одной из центральных улиц Киева, вы платите 10 гривен за 1 час парковки. Из них только 17 копеек идет в городской бюджет. Остальные – 9 гривен 83 копейки забирает предприятие КП «Киевтранспарксервис» и распределяет на собственное усмотрение.

При этом председатель комитета подчеркнул, что согласно украинскому законодательству, услуги, которые потребитель не заказывал, а его вынуждают оплатить, является фактически обдирательством и вымогательством.

Тем более, что, требуя деньги с водителей за услуги, коммунальное предприятие при этом еще и никакой ответственности не несет в соответствии с новыми правилами: «Оператор не несет ответственности за сохранность транспортных средств, размещенных на площадках для паркования».

Представитель автомобильной общественности Олег БЕЛИНСКИЙ подчеркнул, что украинские автовладельцы не против платить за парковку, но они хотят иметь за это качественные услуги и понимать, за что берется та или другая сумма.