Киев. 4 марта. УНИАН. Известный голливудский актер Жан-Клод Ван ДАММ планирует снять в Украине фильм под названием “Башня”.

Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в УНИАН.

Актер рассказал, что бюджет ленты будет составлять ориентировочно 50-52 млн. долларов. Он также сказал, что фильм будет сниматься на двух континентах. Съемки начнутся в студии в Киеве, затем съемочная группа переедет в США в Лас-Вегас, после чего опять вернется в Украину снимать заключительную часть фильма.

Ж.-К. Ван ДАММ отметил, что в этом проекте планирует выступить и как режиссер, и как актер. Он добавил, что, поскольку будет играть главную роль и почти постоянно будет занят на съемочной площадке, то как режиссеру ему понадобится помощник, который будет держать под контролем съемочный процесс.

Отвечая на вопросы журналистов, актер рассказал, что сейчас уже проходит работа над сценарием картины и параллельно идут работы по поиску места съемок в Киеве. Планируется, что лента выйдет в прокат в 2011 году. Ж.-К. Ван ДАММ сказал, что целью этого проекта является поднять украинский кинематограф на новую ступень.