9 марта специализированный магазин вина и крепких напитков ”GoodWine” представит шампанские вина DEUTZ на пресс-конференции и дегустации для журналистов.

Шампанский Дом DEUTZ - один из старейших и наиболее уважаемых шампанских домов в мире. Компания DEUTZ во всем мире работает только с лучшими ресторанами, гостиницами, винными бутиками.

История шампанского дома Deutz началась в 1838 году в Аи, выходцами из Экс-ля-Шапель - Вильямом Дейц и Пьером - Юбером Жельдерманом. Оба партнера уже имели опыт работы с вином (Юбер был торговцем шампанского, а Вильям Дейц успешно работал в качестве негоцианта). Страсть к перфекционизму и обоюдная мечта создавать идеальные вина позволила им создать один из величайших шампанских домов мира.

Еще одним из основателей шампанского дома Deutz можно считать короля Людовика-Филиппа, именно этот правитель заложил экономическую подоплеку процветания Франции и соответственно спрос на продукцию дома Deutz.

В самом начале своей работы Вильям Дейц и Пьер - Юбер Жельдерман не владели собственными виноградниками и покупали готовые кюве, проводили дегоржирование* и разливали шампанское уже под своей маркой.

Дело Вильяма и Пьера - Юбера процветало и их наследники - Рене Дейц и Альфред Жельдерман продолжили развивать дело своих родителей, расширив клиентскую базу за счет выхода на рынки России, Германии и Великобритании.

С 1852 по 1870. 2 декабря 1852 года в результате плебисцита во Франции была установлена конституционная монархия (L'Empire des Francais) во главе с племянником Наполеона I Луи Наполеоном Бонапартом. В 1882 дом Deutz стал одним из первых членов-основателей Синдиката Великих Марок.

Фактически с самого своего основания компания занималась приобретением виноградников в Шампани и на данный момент может похвалиться наличием более 110 гектаров виноградников, которые расположены в лучших Крю Шампани. Выдержка шампанского Deutz происходит на глубине 30 метров в подвалах, которые обустроены в недрах меловой горы.

В 1993 году дом Deutz был приобретен домом Louis Roederer, это еще больше укрепило позиции шампанского Deutz в плеяде лучших производителей Шампани. На сегодняшний день Deutz удается сочетать вековые традиции с лучшими современными подходами, а постоянное стремление мастеров ремюажа к совершенству, позволяет добиться идеальной огранки драгоценной жидкости, находящейся в бутылке.

Интересные факты:

DEUTZ BrutRose – любимое шампанское Роберта Паркера, который является всемирно признанным винным критиком.

AmourdeDeutz– любимое шампанское Мадонны

Домом ChampagneDeutz владеетRoedererGroup – производитель знаменитого шампанского Cristal.