Киев. 5 марта. УНИАН. 12 марта в Национальной опере Украины состоится вечер азербайджанской музыки “Концерт-Мугам”.

Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН президент Киевского международного энергетического клуба, который выступил организатором концерта, Александр ТОДИЙЧУК.

В концерте примут участие известные музыканты Азербайджана: Мансум ИБРАГИМОВ, Эльчин ГАШИМОВ, Ельнур АХМЕДОВ в сопровождении симфонического оркестра “Киев-Классик”.

Как сообщил дирижер, заслуженный деятель искусств Азербайджана Ялчин АДИГЁЗАЛОВ, в Национальной опере прозвучат “Азербайджанское каприччио”, увертюры к операм “Кёроглы” и “Тарас Бульба”, симфонический мугам “Раст” и финал оратории “Карабах шикестеси”.

По словам Я.АДИГЁЗАЛОВА, концерты-мугам уже с успехом прошли во Франции, Великобритании, США, Венгрии, Египте и многих других странах мира. “На Западе азербайджанский мугам воспринимается особенно тепло, для них это как сказка “Тысяча и одна ночь”, - сказал он.

Я.АДИГЁЗАЛОВ напомнил, что мугам - это основной жанр азербайджанской музыкальной устной классической традиции наряду с песенно-танцевальным фольклором. Он воспринимается азербайджанцами как одна из главных культурных ценностей, составляющих основу национального самосознания народа.

Азербайджанский мугам, по решению ЮНЕСКО, вошел в число мировых шедевров и бесценного наследия человечества. В своей многовековой истории мугам достиг расцвета в период Восточного ренессанса, когда на основе греко-римского наследия азербайджанская культура смогла создать свои неповторимые шедевры в разных видах искусства - от литературы до архитектуры.

А.ТОДИЙЧУК сообщил, что на концерт приглашены люди, которые связаны с высоким искусством, студенты, изучающие музыку. Часть билетов поступила в продажу. Концерт начнется в 19.00.