Deutz в этом году планирует увеличить продажи шампанского в Украине на 50% - до 12 тыс. бутылок

Киев. 9 марта. УНИАН. Французский шампанский дом Deutz, крупный производитель шампанских вин, планирует в этом году увеличить продажи шампанского ТМ Deutz на украинском рынке на 50% - до 12 тыс. бутылок.

Об этом сообщила бренд-менеджер Deutz в Украине Наталья МИРЗОЕВА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, в текущем году компания планирует реализовать в Украине 12 тыс. бутылок шампанских вин, тогда как в 2008 году объем продаж составил 6 тыс. бутылок.

Как отметила специалист, увеличению продаж будет способствовать улучшение представленности продукции на полках и расширение представленности в ХоРеКе.

Экспорт-менеджер дома Deutz Филипп РИВЭ отметил, что украинский рынок является важным для компании. «Украина – это часть нашей стратегии», - сказал он.

Справка УНИАН. Шампанский дом Deutz - один из шести лучших шампанских домов мира. Основан в 1838 году. Располагает более 110 гектаров виноградников, которые расположены в Шампани (Франция).

В 1993 году дом Deutz был приобретен домом Louis Roederer.

Продукция Deutz импортируется в Украину с 2007 года.