Руководство киевского комплекса "Лабиринт привидений" опровергает обвинения в пропаганде насилия

Киев. 9 марта. УНИАН. Руководство киевского выставочно-развлекательного комплекса "Лабиринт привидений" опроврегает обвинения, выдвинутые в середине января в одном из печатных СМИ, в том, что экспозиция заведения якобы пропагандирует насилие.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила старший администратор "Лабиринта привидений" Елена КУЗЬМИЧ.

"Мы не призываем нашей экспозицией к насилию, не пропагандируем курение, наркоманию, мы показываем последствия этих проявлений. И, попутно, развлекаем людей... Наше направление деятельности - поднимать настроение, давать положительные эмоции и, в определенной мере, даже исторические знания нашим посетителям... Люди выходят от нас довольные и веселые", - сказала она.

По словам Е.КУЗЬМИЧ, в течение семи лет работы комплекса, расположенного в арендуемом помещении в центре Киева, на Крещатике, экспозицию посетили немало известных в Украине людей, проводились школьные экскурсии, и никаких нареканий ни от кого не было.

Учитывая это, Е.КУЗЬМИЧ предположила, что причиной нападок в отдельных СМИ в адрес развлекательного заведения могли стать чьи-то бизнес-интересы. "Есть два варианта: или у нас появились конкуренты, которые хотят избавиться от нас, или кто-то претендует на помещение", - сказала она.