Жители столичного общежития просят Президента помочь в разрешении их жилищного вопроса

Киев. 9 марта. УНИАН. Жители общежития по ул. Заболотного, 132 в Киеве обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой вмешать с ситуацию, сложившуюся в связи с передачей общежития в частную собственность.

Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН жители общежития.

Как пояснил председатель правления ОО «Киевляне, объединяемся» Александр ДЯДЮК, данное общежитие ранее находилось в управлении Государственного управления делами (ГУД) Президента Украины и в ведении национального комплексе «Экспоцентр Украины». В 2004 году общежитие было продано одной из страховых компаний.

По словам А.ДЯДЮКА, несмотря на то, что прокуратура подала иск об отмене распоряжения руководства ГУД об отчуждении общежития, Хозяйственный суд в 2005 году отменил это распоряжение, а суды, включая апелляционный, Высший хозяйственный и Верховный суд, оставили это решение в силе, в 2006 году Хозяйственный суд возобновил производство в связи с выявлением новых обстоятельств и вернул общежитие страховой компании, которая затем продала его одному из ООО.

А.ДЯДЮК считает, что общежитие было продано незаконно, потому что «данное общежитие не может отчуждаться, так как оно относится к государственному жилому фонду, а его приватизация запрещена».

При этом, как отметил председатель правления общественной организации, в 2004 году общежитие продали по цене 170 долл./кв. м, в то время как рыночная цена аналогичных объектов составляла 1,5-2 тыс. долл./кв. м, то есть в 10 раз дешевле рыночной стоимости.

А.ДЯДЮК подчеркнул, что новые владельцы общежития настаивали на выселении его жителей, в основном работников бывшего ВДНХ («теперь Экспоцентр Украины»).

По его данным, сегодня в общежитии живет пять семей (30 человек).

«Мы обращаемся к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и к новоназначенному руководителю Государственного управления делами с просьбой разобраться в ситуации и решить вопрос, что делать работникам предприятия, если завтра Апелляционный суд выбросит их на улицу», – сказал он.

В свою очередь, начальник юридического управления ГУД Президента Украины Игорь КИРИЛЕНКО отметил, что в мае 2004 года постановлением главного государственного санитарного врача Голосеевского района использование общежития запрещено, а его эксплуатация остановлена постановлениями санстанции и Государственной инспекцией по пожарному надзору.

«Обжещитие по Заболотного, 132 непригодно для проживания», – добавил он.

По словам И.КИРИЛЕНКО, в феврале 2008 года, когда общежитие перестало находиться в госсобственности, жителям, которые не захотели выселяться из него, предложили переехать в помещение по пр. 40-летия Октября, 101.

«Их предупредили, что государственное учреждение не имеет финансовых возможностей и юридических прав продолжать газо-, водо-, теплоснабжение. Национальный комплекс «Экспоцентр Украины» не является балансодержателем», – пояснил он.

И.КИРИЛЕНКО добавил, что если у людей, не пожелавших выселяться из общежития, были опасения, что, переехав в гостиницу, они останутся без прописки, то в марте 2009 года Голосеевская РГА утвердила акт принятия в эксплуатацию здания общежития по пр. 40-летия Октября, 101.

В то же время жители общежития утверждают, что сегодня там проживает около 30 человек, а переехать предлагалось только пяти жителям. «Людям предлагали подселиться к другим людям, разорвать семьи», – сказал А.ДЯДЮК.

При этом Татьяна ПРОЦЕНКО, проживающая в общежитии, пояснила, что работникам выставки предложили переселиться в гостиницу. А предлагаемые ордеры были разбросаны по разным общежитиям, в них не были указаны ни количество проживающих, ни площадь комнаты. «Эти комнаты уже заняты людьми, прописывать в гостиницу они не собираются», – добавила она.

«Меня в 2004 году сократили, то есть я на выставке не работаю. Отсюда вывод – идите на улицу», – сказала Т.ПРОЦЕНКО.

«Около трех лет у нас нет света, канализации, газа, воды, отопления… Несколько людей имеет на сегодняшний день постоянную прописку. Это одно-единственное, что у нас есть и за что мы держимся. Из-за этого нас пока не могут выбросить из данного помещения. Нам выселяться некуда», – сказала жительница общежития Галина ПРИСЯЖНЮК.

Жительницы общежития также отметили, что у них нет финансовых возможностей снимать жилье.

«Мы из этого общежития не пойдем никуда. Будем стоять насмерть», – сказала Г.ПРИСЯЖНЮК.

По данным А.ДЯДЮКА, общежитие – это трехэтажное здание общей площадью 1,7 тыс. кв. м.