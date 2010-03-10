Киев. 10 марта. УНИАН. Председатель совета всеукраинской общественной организации «Правозащитное гражданское движение «Русскоязычная Украина», народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО предлагает дублировать или субтитровать иностранные фильмы на государственном или региональных языках.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО заявил, что «ни в одной стране не существует законодательства, которое бы запрещало показывать кинематографическую продукцию на любом языке национальных меньшинств». По его словам, за рубежом дистрибьюторов не обязывают обеспечивать дубляж или субтитры иностранных фильмов на государственном языке с целью их выхода в прокат.

«Единственным нормативным исключением является требование или иногда рекомендация дублирования или субтитрования художественных или анимационных фильмов для детей на государственном языке в некоторых странах. Во всех остальных случаях дистрибьюторы фильмов самостоятельно решают, кокой должен быть язык проката того или иного фильма», – заявил В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

В связи с этим он настаивает на отмене принятого Министерством культуры и туризма Украины постановления, «ограничивающего права национальных и языковых меньшинств Украины». В.КОЛЕСНИЧЕНКО предлагает Верховной Раде внести изменения в закон о кинематографии, в соответствии с которыми «иностранные фильмы для распространения в Украине могут быть дублированы или озвучены, или субтитрованы на государственном языке, региональном языке или на языке меньшинств на выбор распространителя».

Как сообщал УНИАН, по данным Международной ассоциации производителей и дистрибьюторов фильмов Motion Picture Association, общая сумма поступлений от кинопроката в Украине за январь-февраль 2010 года составила 102 млн. грн., что на 50% больше, чем за этот же период прошлого года.

За этот период кинотеатры в Украине посетили 2 млн. 976 тыс. зрителей, что на 18% больше, чем за соответствующий период в прошлом году.

Всего за 2009 г. общая сумма поступлений от кинопроката в Украине составила 420 млн. грн., что на 37% больше, чем в предыдущем году. Кинотеатры в прошлом году посетило 14 млн. 960 тыс. зрителей, что на 15% больше, чем в 2008-м.