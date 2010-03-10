Аудитория сервисов «УКРНЕТ» превысила восемь миллионов

В феврале 2010 года аудитория сервисов компании «УКРНЕТ» превысила восемь миллионов украинских интернет-пользователей.

Каждый день более миллиона интернет-пользователей заходят на сервисы «УКРНЕТ» и просматривают десять миллионов страниц. В феврале все сайты «УКРНЕТ» посетили порядка восьми миллионов украинских интернет-пользователей.

Восьмимиллионная аудитория – это умение слышать своего пользователя, предвидеть его потребности и оперативно удовлетворять их. «УКРНЕТ» собрал сервисы, которые являются оптимальным набором для каждодневного использования.

Это самый популярный новостной сервис Uaнета – лента новостей на национальном интернет-портале UKR.NET. Новости, которые каждую минуту собираются с сотен украинских источников и размещаются в соответствующих тематических лентах, ежедневно читают более полумиллиона украинских посетителей.

Это современное средство общения и переписки - электронная почта FREEMAIL, в которой зарегистрировано около шести с половиной миллионов ящиков. Без устали трудится и виртуальная флешка e-Disk. Она может гостеприимно вмещать до 4 гигабайт информации и со всей широтой своей электронной души делиться ею с нужными пользователями.

Это каталог электронных тщательно отобранных интернет-магазинов МАРКЕТ, погода в сотрудничестве с Укргидрометцентром МЧС Украины от ученых-синоптиков, сервис персональных закладок, доступный с любого компьютера, ссылки на самые востребованные интернет-сервисы, которые являются лидерами в своих категориях - сайт по трудоустройству JOB.ukr.net, сервис гороскопов ОРАКУЛ, видеохостинг PLAY.ukr.net, киноафиша KINO.ukr.net, телегид TV.ukr.net, сервис знакомств onona.ua, городской справочник city.ukr.net, тестотека testoteka.ukr.net.

Поэтому вектор посещаемости сервисов «УКРНЕТ» всегда направлен только вверх.

Для справки: во внимание бралась украинская аудитория уникальных пользователей. При подсчете использовались cookies браузеров на основе технометрических данных системы AdRiver.