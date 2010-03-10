В Украине будет создана независимая общественная палата по борьбе с коррупцией и оргпреступностью

Киев. 10 марта. УНИАН. В мае в Украине планируется создание первой независимой общественной палаты, чья деятельность будут направлена на борьбу с коррупцией и организованной преступностью.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель общественной организации "Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией" Алексей КОСАРЕВ.

По его словам, в состав палаты войдут общественные организации. Меморандум о ее создании готовы подписать более 500 организаций.

"Сейчас мы проводим форумы во всех областях Украины, подписываем все необходимые документы и уже в мае подпишем протокол о создании независимой общественной палаты", - сказал А.КОСАРЕВ.

Он также отметил, что общественные организации приложат максимум усилий для того, чтобы Верховная Рада приняла закон, регламентирующий права, деятельность общественных организаций и объединений, который расширит полномочия и возможности негосударственных структур и, в частности, общественной палаты, по осуществлению контроля и влиянию на работу государственных институтов, органов местного самоуправления и т.д.

"Если уже сейчас поведение местных властей подобно поведению удельных князьков, то в новых кризисных условиях их действия могут быть аналогичны действиям мародеров в период оккупации. Это означает, что вопрос формирования независимых общественных органов самоуправления становится ключевым вопросом нашего совместного выживания", - подчеркнул А.КОСАРЕВ.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Георгий БЛОЩИЦА отметил, что организация "создает независимый контролирующий орган из людей, которые доказали, что они действительно заинтересованы в работе, умеют ее делать, заинтересованы изменить жизнь". По его словам, аналогичные организации давно существуют в ряде стран, в том числе и в России, и они зарекомендовали себя с положительной стороны как инструмент, способный влиять на государственные процессы.