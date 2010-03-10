Киев. 10 марта. УНИАН. Fashion TV Украина представила свои новые проекты.

На пресс-конференции в УНИАН директор Fashion TV Россия Юлия ЛЕГОРНОВА рассказала, что теперь на канале, который транслируется в странах СНГ и Восточной Европы, появится блок программ о «модных» событиях в Украине. В свою очередь новый генеральный директор Fashion TV Украина Алена РОМАЙСКАЯ уточнила, что Fashion TV Украина не является отдельным телеканалом, а будет заниматься подготовкой ряда программ о событиях в мире моды в Украине для Fashion TV Россия.

Она рассказала, что среди таких новых программ и проектов будет освещение украинской Недели моды, которая состоится в Киеве. Также среди программ А.РОМАЙСКАЯ назвала освещение событий Бала цветов в Одессе и несколько других мероприятий.