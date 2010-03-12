Украинский Профессиональный Банк вошел в список самых надежных банков

Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» опубликовало ежегодный рейтинг надежности банков, согласно которому Украинский Профессиональный Банк получил рейтинг уровня «А», что означает высокий уровень надежности.

УПБ стал одним из трех банков с украинским капиталом, получивших самый высокий уровень надежности. Всего в рейтинг вошло 79 банков.

Украинский Профессиональный Банк - это банк со 100% украинским капиталом, который не имеет внешних заимствований. Банк входит в группу средних и обладает лицензий НБУ на выполнение всех банковских операций.

По данным на 01 марта 2010 года финансовый результат деятельности Украинского Профессионального Банка составил 8 млн. 409 тыс. грн. Общие активы достигли суммы

2 млрд. 194 млн. грн. (за последний год выросли в 1.25 раза). Балансовый капитал Банка составляет 468 млн. 835 тыс. грн.

Обслуживание в УПБ отличается высоким качеством услуг, профессиональным сервисом и индивидуальным подходом к каждому Клиенту. Высокая надежность и ответственность в работе создали Украинскому Профессиональному Банку имидж надежного финансового партнера.