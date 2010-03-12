Тигипко хочет, чтобы Кужель продолжила работу на посту главы Госкомпредпринимательства

Киев. 12 марта. УНИАН. Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО выступает за то, чтобы Александра КУЖЕЛЬ продолжила работать на посту председателя Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Я бы хотел, чтобы она осталась», - заявил С.ТИГИПКО.

При этом вице-премьер-министр Украины позитивно отозвался о результатах работы А.КУЖЕЛЬ на этом посту в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО. «У нее много наработок», - отметил С.ТИГИПКО.