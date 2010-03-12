Для Украины важнее кредиты от МФО, чем полученные на двухсторонней основе – Тигипко

Киев. 12 марта. УНИАН. На сегодняшний день для Украины гораздо важнее получить кредиты от международных финансовых организаций, чем от стран на условиях двусторонних договоренностей.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО, отвечая на вопрос, на какой стадии сегодня переговоры о получении кредитных средств из России.

«Я никак не могу исключать займы на двусторонней основе, будь то Россия или другие страны. Но я хочу подчеркнуть, что для Украины намного важнее сегодня продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом. Потому что кроме займов мы там получим очень хороший результат для инвесторов.. Для нас сейчас (важен – УНИАН) - Всемирный банк и МВФ. Оттуда пойдут большие инвестиции. Нужна будет поддержка на двустороннем уровне – будем обращаться», - заявил С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что пауза в сотрудничестве Украины и МВФ была воспринята инвесторами как «красный свет», и сейчас, возобновление программы сотрудничества станет подтверждением того, что Украина продолжает двигаться по пути реформ.

«Для нас сейчас очень важно разрешить эту ситуацию, так как пока Нацбанк не покупает валюту и не увеличивает валютные резервы, а они тают с каждым месяцем. Изменить ситуацию мы можем за счет инвестиций – внешняя торговля и инвестиции», - заявил вице-премьер-министр.

Он также сообщил, что получил поручение от премьер-министра Николая АЗАРОВА разработать меры для получения максимально возможного положительного сальдо платежного баланса.