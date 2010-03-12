Тигипко заявляет, что пошел в правительство работать в команде единомышленников

Киев. 12 марта. УНИАН. Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО говорит, что согласился работать в правительстве, сформированном новой коалиций, поскольку считает, что на сегодняшний день есть шанс проводит реформы в экономической сфере.

Об этом С.ТИГИПКО заявил на пресс-конференции в УНИАН.

«Мне кажется, что сейчас есть все шансы делать дело. Поэтому я в правительстве», - заявил С.ТИГИПКО.

Отвечая на вопрос о законности создания коалиции и как следствие – правительства, С.ТИГИПКО сказал: «Что касается всего другого – есть Конституционный суд. Он работает, и от его решения будет зависеть, что будет дальше».

Он отметил, что принял решение согласиться на вхождение в состав Кабмина после переговоров с дипломатами и послами западных стран. «Не принимал решения до последнего. Но когда решение о подписании закона об изменения Регламента ВР было подписано, когда было создано большинство, это для меня означало, что решение есть и мы находимся в другой ситуации. После этого все было просто. Ты идешь в оппозицию, или ты идешь делать дело», - заявил С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что намерен работать на посту вице-премьера не как политик, а исключительно как специалист. «Правительство носит коалиционный характер… У нас нет фракции, и я работаю в правительстве как специалист», - отметил С.ТИГИПКО.

Он уверен, что правительство должно быть правительством единомышленников, и намерен сделать все возможное, чтобы так и было. Вместе с этим С.ТИГИПКО заявил, что не будет критиковать действия Кабмина, находясь в его составе, а на посту вице-премьера будет занимать жесткую, однако не бескомпромиссную позицию.

«Я сразу могу сказать: не ждите от меня какой-то критики действий правительства. Я сегодня член команды, которая должна работать, как одно целое. Одно могу сказать, самым сладким членом правительства я не будут. Коллеги увидят мою жесткую позицию и критику. Но пока у меня будут шансы работать, убеждать их, достигать компромиссов - я буду работать как член Кабмина и буду максимально эффективным вице-премьером», - заявил С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что для него не важно, какую должность в правительстве он занимает, а важна возможность проведения реформ. "Были предложения, говорили о премьерстве и так далее. Тогда говорил и сейчас говорю - не важно, какая должность, для меня важны экономические реформы и динамика изменений в стране", - сказал С.ТИГИПКО.

Он также отметил, что о возможности проведения реформ говорит то, что Президент страны Виктор ЯНУКОВИЧ лично возглавил Комитет по экономическим реформам, секретарем которого стала "современный" и профессиональный экономист Ирина АКИМОВА.