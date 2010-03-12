«Сильная Украина» для участия в выборах будет создавать блок - Тигипко

Киев. 12 марта. УНИАН. Партия «Сильная Украина» намерена создать блок для участия в местных выборах.

Об этом заявил лидер партии, вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, «Сильная Украина» сегодня не пойдет в оппозицию. «Мы будем готовы сотрудничать для проведения реформ на всех уровнях и будем готовы к конструктивному сотрудничеству. Но на все выборы будем идти отдельно. И к местным выборам мы будем готовиться в составе блока Сергея ТИГИПКО «Сильная Украина», - заявил С.ТИГИПКО.