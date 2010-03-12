Тигипко обещает через 100 дней существенные результаты работы правительства

Киев. 12 марта. УНИАН. Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО обещает, что через 100 дней правительство сможет сообщить о серьезных результатах по стабилизации экономической ситуации в стране.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

«Через 100 дней получим первые результаты. Я уверен, что через 100 дней будет, о чем говорить», - заявил С.ТИГИПКО.

При этом он воздержался от ответа на вопрос, какие первоочередные шаги, в том числе, относящиеся к непопулярным, правительство планирует сделать в ближайшее время.

С.ТИГИПКО сообщил, что премьер-министр Николай АЗАРОВ поставил перед экономическим блоком правительства и перед ним лично задачу в ближайшие дни сформировать программу действий на 100 дней и на следующие 3-5 лет.

Также он сообщил, что уже сегодня намерен провести переговоры с представителями Международного валютного фонда и Всемирного банка о возобновлении сотрудничества.

«Сегодня пройдет встреча с представителями МВФ и ВБ. Диалог с МВФ и ВБ это вопросы компромиссов, возможны альтернативы», - отметил С.ТИГИПКО.

Он не исключил, что перед приездом миссии МВФ в Киев в Вашингтон для встречи со специалистами Фонда придется съездить и ему лично.

Говоря о реформах, С.ТИГИПКО отметил, что в краткосрочной перспективе, прежде всего, необходимо стабилизировать государственные финансы. «У нас достаточно большой дефицит бюджета и ситуация по бюджету не сбалансирована. Это – первая задача. Второе – нам надо стимулировать внутренних и внешних инвесторов… И третье – нам необходимо быстро стабилизировать финансовый сектор – банковский сектор. Без кредитов банковской системы стабильного роста экономики мы не получим. Это краткосрочная перспектива. Что касается среднесрочной перспективы, мы подготовим программу, и когда Кабмин ее утвердит, тогда более подробно поговорим», – сказал С.ТИГИПКО.

Также он пообещал позже дать оценку экономическому и финансовому текущему состоянию страны.