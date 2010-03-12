Правительство рассматривает возможность назначения Папиева главой Пенсионного фонда – Тигипко
13:08, 12 марта 2010Последние события
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Киев. 12 марта. УНИАН. В правительстве рассматривают возможность назначения Михаила ПАПИЕВА на должность главы Пенсионного фонда.
Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.
Он отметил, что вероятность такого назначения велика, однако окончательное решение еще не принято.
Напомним, в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА М.ПАПИЕВ занимал пост министра труда и соцполитики.
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