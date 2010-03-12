Правительство рассматривает возможность назначения Папиева главой Пенсионного фонда – Тигипко

Киев. 12 марта. УНИАН. В правительстве рассматривают возможность назначения Михаила ПАПИЕВА на должность главы Пенсионного фонда.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

Он отметил, что вероятность такого назначения велика, однако окончательное решение еще не принято.

Напомним, в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА М.ПАПИЕВ занимал пост министра труда и соцполитики.