Visa объявляет о запуске в Украине маркетинговой кампании «Распишись в своей любви к футболу с картой Visa»

Visa, эксклюзивный партнер FIFA в категории «финансовые услуги», дарит украинским держателям шанс посетить финал Чемпионата мира по футболу FIFA 2010 в Южной Африке

В кампании принимают участие 48 украинских банков

Киев, 11 марта, 2010 – В продолжение успешной национальной маркетинговой кампании “С картой Visa/Visa Electron на Чемпионат мира по футболу FIFA 2010!” Visa объявляет о запуске в Украине промо-акции “Распишись в своей любви к футболу с картой Visa”, которая проходит на всей территории Украины в период с 1 марта по 30 апреля 2010 г. Кампания “Распишись в своей любви к футболу c картой Visa”, реализованная на базе глобальной рекламной платформы Visa Go и в рамках партнерства Visa и FIFA, подчеркивает безусловные преимущества платежных карт Visa, а именно, высокую степень безопасности, большую степень контроля над денежными средствами и удобства по сравнению с наличными и чеками, а также возможность посетить одно из самых популярных спортивных мероприятий — Чемпионата мира по футболу FIFA 2010 в Южной Африке.

Конечная цель программы — помочь держателям карт Visa/Visa Electron понять, что банковская карта – это удобный и безопасный вид платежа, который позволяет потребителям повысить их финансовую грамотность, а государству получить дополнительные возможности для дальнейшего развития экономики. Платежная карта способствует вовлечению населения в банковскую систему, стимулирует их расходы, способствует выведению денег из серой экономики, таким образом, увеличивая приток денег в банки и давая возможность предоставлять кредиты населению, а также малому и среднему бизнесу.

Кампания рассчитана на держателей карт Visa/Visa Electron по всей Украине. Держатели карт, которые используют карты Visa для оплаты товаров и услуг, включая оплату коммунальных услуг и пополнение счета мобильного телефона, в любом предприятии торговли и сервиса Украины в период проведения кампании, автоматически становятся участниками розыгрыша главного приза – поездки на двоих на финал Чемпионата мира по футболу FIFA 2010 в Южной Африке. Разыгрываться будут и другие ценные призы, среди которых 10 плазменных телевизора Sony. Каждая покупка, оплаченная по карте Visa на сумму 100 грн. и выше, участвует в розыгрыше и увеличивает шансы держателя карты стать обладателем главного приза. Определение победителей будет происходить путем случайного выбора среди кодировок транзакций по картам, информацию о которых предоставят банки-участники.

В акции Visa принимают участие 48 украинских банков: Агрокомбанк, Астра Банк, Альфа банк, банк Даниэль, Банк Киевская Русь, БТА Банк, Брокбизнесбанк, БМ банк, Государственный экспортно-импортный банк Украины, Дельта банк, Диамант банк, Златобанк, VAB Банк, ВТБ Банк, Капитал Банк, ОТР банк, Ощадбанк, банк Пивденный, Правекс банк, ПриватБанк, ПУМБ, Сбербанк (Россия), SEB банк, Райффайзен банк Аваль, Родовид банк, Universal банк, Укрсиббанк, Укрсоцбанк, банк Финансы и Кредит, банк Форум, банк Credit West, Home Credit банк, Erste банк, Кредитпромбанк, Укргазбанк, Индекс-Банк, банк Кипра, Европейский Банк Рационального Финансирования, Индустриальный экспортный банк, UniCreditBank, Проминвестбанк, БГ Банк, Банк Кредит Днепр, Старокиевский банк, АБ “Клиринговый дом”, Актабанк, Ситибанк (Украина), Бизнес Стандарт Банк.

Акция “Распишись в своей любви к футболу c картой Visa” сопровождается широкомасштабной рекламной кампанией, которая включает телевизионную рекламу, рекламу в Интернет и торгово-сервисных предприятиях по всей стране.

“Долгосрочное партнерство Visa и FIFA служит глобальной платформой для разработки различных промо-кампаний, участвуя в которых держатели карт Visa получают уникальный шанс приобщиться к наиболее знаменательному футбольному турниру. Мы знаем, насколько страстными футбольными поклонниками являются украинцы, и рады предложить им простой и разумный способ попасть на финал Чемпионата мира по футболу FIFA 2010 с помощью карты Visa, – отметила Светлана Георбелидзе, глава представительства Visa в Украине. – Мне также приятно отметить, что убедившись в успехе национальной кампании “С картой Visa/Visa Electron на Чемпионат мира по футболу FIFA 2010!”, 48 украинских банков с энтузиазмом поддержали вторую волну кампании”.

Сотрудничество Visa и FIFA объединяет лидирующий платежный бренд и футбол, самый популярный вид спорта в мире. Данное партнерство создает возможности для развития бизнеса для наших партнеров и клиентов, финансовых организаций. Visa является партнером FIFA с 2007 г. и обладает эксклюзивными спонсорскими правами в отношении целого ряда спортивных мероприятий и соревнований FIFA, включая Чемпионат мира FIFA среди женщин, Кубок Конфедераций FIFA, Клубный чемпионат мира FIFA, Кубок мира FIFA среди молодёжи, Чемпионат мира FIFA (юноши до 17 лет), Кубок мира FIFA Interactive, Кубок мира FIFA по пляжному футболу, Кубок мира FIFA среди молодёжи (женщины), Чемпионат мира FIFA по мини-футболу.

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О Visa

Visa является глобальной платежной системой, которая обеспечивает доступ держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах мира к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей. Электронные платежи осуществляются посредством глобальной инновационной процессинговой системы VisaNet, которая способна обрабатывать более 10 000 транзакций в секунду, обеспечивая защиту от мошенничества для потребителей и гарантии осуществления платежей для торгово-сервисных предприятий. Visa не является банком, не выпускает платежные карты, не устанавливает комиссии или процентные ставки для потребителей, а также не выдает кредиты держателям карт. В свою очередь, инновационные решения Visa позволяют финансовым организациям предлагать своим клиентам широкий выбор финансовых инструментов, включая дебетовые, предоплаченные и кредитные карточные продукты.

Более подробная информация доступна по адресу: www.visa.com.ua