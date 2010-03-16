Предприниматели намерены бастовать, если Кабмин уволит главу Госкомпредпринимательства Кужель

Киев. 16 марта. УНИАН. Предприниматели намерены в пятницу, 19 марта, провести забастовку под стенами Администрации Президента Украины, в случае, если Кабинет министров примет решение об отставке главы Государственного комитета регуляторной политики и предпринимательства Александры КУЖЕЛЬ.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщила глава Николаевской областной фармацевтической ассоциации «Фармрада» Елена ПРУДНИКОВА.

"Мы обращались к Президенту Украины, к премьер-министру с телеграммами оставить на должности главы Госкомпредпринимательства Александру КУЖЕЛЬ как единственного честного и некоррумпированного чиновника. Но сегодня мы видим, что процесс идет - увольняются начальники, заместители ведомств...", - говорит Е.ПРУДНИКОВА.

По ее словам, на должность главы Госкомпредепринимательства может быть назначен бывший руководитель комитета Константин ВАЩЕНКО.

Как отметила глава Федерации профсоюзов малого и среднего бизнеса Наталия КОЖЕВИНА, на сегодняшний день Госкомпредпринимательства остается единственным в Украине органом, который координирует развитие малого предпринимательства, а также реформы, связанные с ним. "За период, пока Александра Владимировна (КУЖЕЛЬ - УНИАН) возглавляет комитет, совместно с Советом предпринимателей при Кабинете министров была проведена колоссальная работа: было принято более 130 постановлений Кабмина, поданных комитетом, которые так или иначе упрощали системы в различных областях", - сказала Н.КОЖЕВИНА.

Председатель Регионального совета перевозчиков-участников АСМАП Валерий ЧЕРНЕНКО отметил, что "в условиях кризиса, в условиях тотального уничтожения бизнеса никто, кроме Госкомпредпринимательства и некоторых министров Кабинета министров, не встал на защиту малого и среднего бизнеса, который является костяком любого нормального общества".

Кроме того, представитель предпринимателей МАФ г. Киева Виталий АНДРЕЕВ подчеркнул необходимость оставить институт совета предпринимателей при Кабинете министров, который сегодня возглавляет Оксана ПРОДАН. "Органами, которые занимались лоббированием интересов малых предпринимателей, были Совет предпринимателей при Кабинете министров во главе с Оксаной ПРОДАН и Госкомпредпринимательство, которым руководит Александра КУЖЕЛЬ. Если этого не будет, то мы в принципе вынуждены будем закрывать свои предприятия и выходить на улицы", - отметил В.АНДРЕЕВ.

Справка УНИАН. А.КУЖЕЛЬ была назначена председателем Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства 21 января 2009 года. Тогдашний премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предложила А.КУЖЕЛЬ вернуться в органы исполнительной власти в декабре 2008 года в ходе ток-шоу на одном из украинских телеканалов.

Ранее занимавший эту должность К.ВАЩЕНКО был назначен советником премьер-министра.

А.КУЖЕЛЬ – заслуженный экономист Украины. Народный депутат Украины 2-го созыва.

С апреля 1998 по январь 2000 г. возглавляла Государственный комитет Украины по вопросам развития предпринимательства, с января 2000 по апрель 2003 г. – Госкомитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

В 2003-2004 гг. была советником председателя Национального банка Украины.

С марта по декабрь 2007 г. А.КУЖЕЛЬ занимала должность заместителя министра регионального развития и строительства Украины в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА.

С 2005 года возглавляет аналитический центр "Академия".

В июне 2007 года А.КУЖЕЛЬ стала членом Партии регионов.