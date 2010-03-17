Объявлено начало приема произведений для участия во всеукраинском литературном фестивале “Просто так”

Киев. 17 марта. УНИАН. Сегодня начался прием произведений для участия в XI ежегодном всеукраинском фестивале современной украинской литературы “Просто так”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил писатель, член жюри фестиваля Валерий НЕЧИПОРЕНКО.

По его словам, принять участие в фестивале может каждый желающий, поскольку состав претендентов не ограничивается ни возрастом, ни уровнем образования, ни языком написания произведений. Литераторы могут направлять свои работы по адресам: lit10@ukr.net и Киев-1, а/я-337. В первую очередь будут рассматриваться те произведения, которые поступят электронной почтой.

Единственными требованиями к произведениям являются употребление лишь литературного языка, без ненормативной лексики, и их новизна – произведение должно быть написано не раньше, чем два года назад.

Эксперты и жюри фестиваля будут принимать и рассматривать работы-претенденты с 17 марта по 6 мая. После этого будут определены 10-20 произведений, авторов которых пригласят на финальное действо, что состоится 15 мая в Коростене Житомирской области. При этом, отметил В.НЕЧИПОРЕНКО, автор должен обязательно присутствовать и лично прочитать свое произведение перед участниками и жюри.

По информации руководителя группы экспертов фестиваля, главного редактора «Украинской литературной газеты» Михаила СИДОРЖЕВСКОГО, победители фестиваля будут определяться в пяти номинациях - поэзия, проза, юмор и сатира, произведения для детей. В отдельную номинацию выделено творчество самих детей (до 16 лет).

В этом году, по единодушному решению жюри, номинации “Литературная критика” не будет, поскольку предыдущие фестивали показали, что такой жанр со сцены тяжело воспринимается.

В каждой номинации, после выступлений всех участников, жюри определит победителей, которые получат премии и ценные призы.

Все номинанты, независимо от жанра, смогут побороться за гран-при, который в этом году состоит из 1 тысячи гривень и нетбука фирмы от компании «ДиаВест».

В то же время организаторы замечают, что денежная премия может увеличиться, поскольку поиски спонсоров и переговоры с ними продолжаются.

Первые премии в каждой номинации будут равняться 500 грн, вторые - 400, третьи – 300 грн.

С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте litfest.org.ua, где также будет публиковаться информация о ходе фестиваля.

В.НЕЧИПОРЕНКО отметил независимость и незаангажированность фестиваля, а также сообщил, что заключительное заседание жюри будет традиционно открытым для журналистов, но без присутствия авторов, боролись за премии, чтобы не заставлять их нервничать.

Он подчеркнул, что главной целью фестиваля является популяризация современной украинской литературы и создание условий писателям для обмена мнениями и поиска новых творческих идей и образов. И эту цель, по его словам, удается реализовать – ежегодно растет количество участников, а также растет количество спонсоров, в частности информационных.

Ежегодный всеукраинский литературный фестиваль “Просто так” проходит при поддержке городской власти Коростеня, которая обеспечит доставку участников из Киева, питание и интересную экскурсию в подземную крепость.

В.НЕЧИПОРЕНКО сообщил, что в этом году, 15 мая, в день проведения финальной части фестиваля, в третий раз пройдет творческая акция “Литература свежего воздуха“. В живописном месте на окраине Коростеня, на берегу реки Уж все желающие могут собраться и продемонстрировать свои творческие достижения, а победители, определенные самими же участниками, получат возможность выйти на “большую” фестивальную сцену и на уровне с другими посоревноваться за премии и призы.

Также, по словам В.НЕЧИПОРЕНКО, если все будет происходить согласно плану, 15 мая участники фестиваля смогут принять участие в открытии нового памятника в Коростене – памятника Малуше - матери князя Владимира. Предусматривается, что красную ленту перережет вместе с мэром этого города победитель фестиваля “Просто так”.