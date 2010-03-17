Информационно-консультативный женский центр вручил отличие гендерного равенства клипу “Женщина”

Киев. 17 марта. УНИАН. Информационно-консультативный женский центр вручил отличие гендерного равенства за активное утверждение и защиту принципа равных прав и возможностей женщин и мужчин в Украине участникам проекта “Мера” за создание клипа “Женщина”.

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН руководитель информационно-консультативного женского центра, который активно занимается гендерными вопросами, Елена СУСЛОВА, 21 марта и 22 сентября – Всемирные дни гендерного равенства, которые приходятся на весеннее и осеннее равноденствие. “Это дни, когда продолжительность дня и ночи одинакова, и не зависит от политики, социально-культурных отличий и кризиса, и именно в эти дни вручается отличие гендерного равенства”, - сказала Е.СУСЛОВА.

“Мы приняли решение, что это отличие будет вручаться не людям или организациям, а артефактам, поскольку люди создают”, - добавила она.

По словам Е.СУСЛОВОЙ, информационно-консультативный женский центр уже вручал отличия гендерного равенства людям, которые приложили усилия к созданию пособия “Мы разные, мы равные. Основы культуры гендерного равенства” и к созданию в Харькове музея женского гендерного движения “Создадим музей о себе”.

Е. Суслова сообщила, что планируется также вручать “гендерное антиотличие” - “Яд сезона” в дни летнего и зимнего солнцестояния.

Среди поддержанных центром проектов - “Стоп насилию!”, “Женщины и матери с детьми в заключении”, создание первого в мире Музея гендерного равенства в Украине.

Участница проекта «Мера» Леся МИРОНЧУК, которая исполнила песню в клипе “Женщина”, сказала, что слова песни вдохновляют женщин “быть сильными и идти вперед”.