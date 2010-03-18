Ряд общественных организаций завтра под администрацией Президента будет требовать отставки Табачника и Могилева

Киев. 18 марта. УНИАН. Представители 16 общественных патриотических организации завтра будут пикетировать Администрацию Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с требованием отставки Дмитрия ТАБАЧНИКА с должности министра образования и Анатолия МОГИЛЕВА – с должности министра внутренних дел.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил координатор национально-патриотических организаций Украины Олег ВИТОВИЧ.

"Источником власти в Украине является украинский народ. Народ нанимает на работу Президента, депутатов и чиновников Кабинета министров. Большинство народа имеет другие политические, экономические и мировоззренческие позиции, чем те, которые исповедует Партия регионов, а с большинством нужно считаться", - сказал О.ВИТОВИЧ.

Координатор патриотических организаций напомнил, что за В.ЯНУКОВИЧА на президентских выборах проголосовала лишь треть граждан от общего количества избирателей. "Новой власти необходимо помнить, что 2/3 избирателей проголосовали либо за другого кандидата, либо против всех. А общественные организации должны постоянно об этом напоминать власти", - добавил он.

О.ВИТОВИЧ сообщил, что соответствующее заявление с требованиями отставки Д.ТАБАЧНИКА и А.МОГИЛЕВА поддержали 16 общественных организаций.

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