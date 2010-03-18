Более 50% студентов являются сторонниками ВНО – исследование

Киев. 18 марта. УНИАН. В Украине 54% студентов и 63% работников общеобразовательных учебных заведений являются сторонниками внешнего независимого оценивания. В то же время за проведение вступительных экзаменов в высшие учебные заведения высказываются 17% работников вузов и 24% студентов.

Такие данные исследования представил эксперт Программы содействия ВНО, председатель правления Международной благотворительной организации «Центр тестовых технологий и мониторинга качества образования» Владимир КОВТУНЕЦ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Среди учеников сторонниками независимого оценивания являются 44% опрошенных, среди работников высших учебных заведений – 34%; сторонниками вступительных экзаменов соответственно 34% учеников и 38% работников вузов.

Изучая отношение к ВНО со стороны основных заинтересованных категорий граждан было установлено, что среди студентов эту систему поступления в вуз полностью или скорее одобряют 43% респондентов, 39% - в чем-то одобряют, в чем-то нет и 18% - скорее или совсем не одобряют.

Среди работников вузов 32% опрошенных одобряют ВНО, 39% – частично одобряют, 27% - не одобряют и 2% - не определились. Почти половина - 49% выпускников школ сказали, что в чем-то одобряют введение ВНО, а в чем-то нет, 22% - одобрительно относятся к этой системе поступления и 29% - нет. Почти противоположная позиция у работников школ, 52% из которых полностью или скорее одобряют ВНО, а не одобряют эту систему – 8%. 38% опрошенных учителей школ сообщили, что лишь в чем-то одобряют ВНО, а 2% - не определились.

Что касается уровня доверия к ВНО, то 59% студентов и 58% работников школ выразили свое доверие к системе, соответственно 27% и 34% опрошенных сказали, что в чем-то доверяют, а в чем-то нет, и 13% и 7% - не доверяют. По 1% респондентов в указанных группах было таких, кому было трудно ответить.

Среди учеников и работников вузов меньший уровень доверия к ВНО: соответственно 53% и 35%. 32% учеников и 42% работников вузов сказали, что частично доверяют ВНО. 12% учеников и 18% преподавателей вузов еще не имеют доверия, а соответственно 3% и 5% - не определились со своим отношением к системе.

По словам В.КОВТУНЦА, в ходе исследования было опрошено 26 тыс. чел. в 136 учебных заведениях в 26 регионах страны. Погрешность не превышает 3%. Исследование проводилось в период с октября 2009 года до марта 2010 г. Осуществляла его общественная организация “Центр тестовых технологий” по гранту Международного фонда “Возрождение”.

Присутствовавший на пресс-конференции исполнительный директор МФ “Возрождение” Евгений БЫСТРИЦКИЙ выразил убеждение, что сегодня не существует аргументов для отмены ВНО.

“Мы будем поддерживать дополнительные социологические опросы общественного мнения, чтобы понять, как оценивает широкая общественность, люди Украины, те родители, молодежь, которая поступает... Мы будем поддерживать информационную кампанию, которая будет выносить эти данные к общественности. И наконец, мы готовы поддержать постоянный мониторинг действий правительства в этом направлении и экспертизу решений, постановлений и приказов, которые будут издаваться в отношении ВНО”, - сказал он.