В 2009/2010 учебном году около 37% выпускников прошлых лет смогли поступить в вузы

Киев. 18 марта. УНИАН. В 2009/2010 учебном году среди выпускников прошлых лет около 36,78% реализовали свое желание стать студентами, тогда как среди выпускников 2009 года – 57,3%.

Об этом сообщил эксперт Программы содействия ВНО, председатель Правления МБО «Центр тестовых технологий и мониторинга качества образования» Владимир КОВТУНЕЦ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его информации, в среднем по Украине желание получать высшее образование реализовали 57,3%, причем среди женщин этот показатель составляет 60,46%, среди мужчин – 53,52%.

В.КОВТУНЕЦ также заявил, что, согласно данным проведенного Центром тестовых технологий исследования, отклонение успешности реализации намерений поступления в вуз на основе ВНО не превышает 20%. По словам эксперта, такой процент считается высоким уровнем справедливости относительно права доступа к высшему образованию.

В свою очередь, присутствовавшая на пресс-конференции народный депутат Украины Леся ОРОБЕЦ сообщила, что для исправления ситуации, сложившейся с поступлением в вузы выпускников школ прошлых лет, которым тяжело было в связи с введением ВНО реализовать свое желание получить высшее образование, уже подготовлена методология ее решения, заимствованная у других стран.

Участники пресс-конференции сообщили, что для этого вводятся тест способностей, тест общих учебных компетентностей. Для его прохождения нужен минимум школьных знаний. Этот тест оценивает способность человека получать новые знания.

“Мы зарегистрировали законопроект № 5544/1, предусматривающий более благоприятное отношение к тем выпускникам, которые окончили школы до 2007 г. При условии, если они будут поступать на заочное отделение, им достаточно будет сдать тест на общие способности и способность учиться, и не изучать заново школьную программу, которая далеко ушла вперед”, - проинформировала Л.ОРОБЕЦ.