Отмена ВНО выгодна непрестижным высшим учебным заведениям - Оробец
Киев. 18 марта. УНИАН. Заместитель председателя партии “Единый Центр”, народный депутат Леся ОРОБЕЦ заявляет, что отмена внешнего независимого оценивания знаний выпускников выгодна непрестижным высшим учебным заведениям.
Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
По ее словам, “против внешнего независимого оценивания выступают ректоры преимущественно тех вузов, в которые студенты после сдачи тестов и получения хороших баллов не идут, тех, которые не выдерживают конкуренции. Поэтому они пытаются преодолеть систему, которая успешно работала последних два года”.
Комментируя инициативу нового правительства о введении при поступлении, кроме тестирования, еще и экзаменов, Л.ОРОБЕЦ отметила: «Мы имели уже похожий эксперимент в 2006-2007 году, когда тестирование дополнялось экзаменом, который был фильтром при поступлении в ручном режиме. И 70% абитуриентов признали, что сталкивались с коррупционными действиями при поступлении. Мы уже имели этот результат, нам не нужно возвращаться к нему».
Заместитель председателя “Единого Центра” отметила, что «три года подряд общество демонстрирует высокую поддержку образовательной реформы. И мы боремся за то, чтобы образованием руководили не политическая целесообразность или предвыборные лозунги, а здоровая экспертная оценка и поддержка общественности».
Кроме того, она отметила, что новые правила поступления будут известны лишь в середине апреля, в конце учебного года, в то время как абитуриенты уже готовятся к поступлению по системе, утвержденной на 1 сентября, на начало учебного года. «Сейчас, в последний момент становится понятным, что родителям придется договариваться со школами об аттестатах, с вузами о поступлении… Зачем же тогда называть те правила, что мы получим, внешним независимым оцениванием», – сказала она.
Народный депутат также допускает, что отмена внешнего независимого оценивания – это способ манипуляции обществом. «Единственный шанс для талантливых, но малоимущих детей подняться - получить образование. Но нужна ли образованная молодежь тем, кто привык руководить бедными, опьяневшими, без права на будущее?» – заявила Л.ОРОБЕЦ.