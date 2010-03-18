Уанет готовится к крупнейшей конференции отрасли

Участие в Украинском форуме Интернет-деятелей (iForum), который пройдет 1 апреля 2010 года, подтвердили ведущие специалисты Рунета – Игорь АШМАНОВ («Ашманов и партнеры»), Антон НОСИК (Rambler), Кирилл ГОТОВЦЕВ (Maniaco.ru), Дмитрий САТИН (Usabilitylab), Сергей МИТРОФАНОВ (Brandflight (CIS)).

С украинской стороны опытом поделятся известный политик и блоггер Михаил БРОДСКИЙ, Алексей МАСЬ (УБС), Александр ОЛЬШАНСКИЙ (Imena.UA), Денис ОЛЕЙНИКОВ (Futbolka.ua), Сергей ПЕТРЕНКО (Яндекс Украина), Владислав ЧЕЧЕТКИН (Rozetka.ua).

Столь представительный и авторитетный состав докладчиков гарантирует огромный познавательный потенциал форума, считают организаторы.

Мероприятие пройдет в четыре одновременных потока: Интернет-бизнес, Интернет-реклама, Интернет-технологии и WEB 2.0, где будут озвучены общие показатели развития Уанета, оценки перспективных направлений и эффективности рекламы, вопросы защиты интеллектуальной собственности и проблемы мошенничества в Сети. Также будут освещены темы монетизации Интернет-проектов, инвестиционных стратегий, механизмов продвижения в Интернете, выбора технических платформ, юзабилити и многие другие актуальные вопросы.

По оценкам организаторов, это самое масштабное мероприятие в Украине в области Интернет-технологий. По их данным, на iForume будет представлен весь «цвет» русскоязычного Интернета. Организаторы ожидают в этом году не менее 2000 слушателей.