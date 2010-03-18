Гильдия рейтингов и номинаций вручит звезду "Кредо" Алексею Леонову в честь 45-летия его выхода в открытый космос

Киев. 18 марта. УНИАН. Общественная организация "Гильдия рейтингов и номинаций" вручит 12-лучевую звезду "Кредо" Алексею ЛЕОНОВУ в честь 45-летия его выхода в открытый космос, который состоялся 18 марта 1965 года и продолжался 12 минут 9 секунд.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил почетный президент этой организации Роман КАШИРИН.

"Выход ЛЕОНОВА в открытый космос является героическим поступком, и в самом деле о нем можно сказать, что он прошел "через тернии к звездам". Кроме того, символичным является и тот факт, что количество лучей на награде 12", - сказал Р.КАШИРИН.

По его словам, эта негосударственная награда будет вручаться тем, «кто отдает всего себя исполнению гражданского, служебного, профессионального долга перед Родиной и обществом».

Кроме того, Р.КАШИРИН отметил, что этим знаком отличия также в этом году планируется наградить Билла ГЕЙТСА, Стивена СПИЛБЕРГА и Дэвида ЛИНЧА.

При этом Р.КАШИРИН не уточнил, из каких материалов изготовлена награда, заметив, что главным в ней является "философское содержание".

Как сообщал УНИАН, общественная организация "Гильдия рейтингов и номинаций" создана 29 декабря 2009 года. Среди первых награжденных орденом «Кредо» будут Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и бывший глава государства Леонид КУЧМА. Как запланировано, 12 апреля в Ялте состоится первое торжественное вручение наград.