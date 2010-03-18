Перевод тестов для ВНО может привести к утечке информации относительно их содержания – Оробец

Киев. 18 марта. УНИАН. Народный депутат, заместитель председателя партии «Единый Центр» Олеся ОРОБЕЦ убеждена, что перевод тестов для внешнего независимого оценивания на другие языки для абитуриентов, представляющих национальные меньшинства, может привести к утечке информации о содержании тестов.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя инициативу правительства расширить перечень языков, на которых выпускники могут пройти тесты.

«В вузах у нас в соответствии с законом преподавание ведется на государственном языке. Соответственно, вступление в них должно происходить на государственном языке”, - подчеркнула О.ОРОБЕЦ.

По ее мнению, если будет законодательно закреплено решение об увеличении количества языков для прохождения тестов, то возникнет угроза утечки информации о них.

“Тесты нужно успеть перевести. Физически пока мы успеваем это сделать. Но для того, чтобы перевести их на 5 языков, – это неминуемый источник утечки информации о тестах. Сможем ли мы сохранить сейчас, изменив правила за 2 месяца до тестирования, его независимость?”, - отметила народный депутат.

Кроме того, такое решение приведет к необходимости перерегистрации участников тестирования, чтобы государство смогло определить, на каких языках и сколько нужно напечатать тестовых комплектов.

«Один такой комплект стоит 65-70 грн. Если ошибемся, кто будет отвечать за израсходованные бюджетные средства?”, - отметила О.ОРОБЕЦ.

В свою очередь, присутствовавшая на пресс-конференции директор программы по введению в Украине ВНО Лилия ГРИНЕВИЧ выразила убеждение, что в государстве должна существовать 12-летняя система образования.

“Сегодня факт следующий: политика по переходу на 12-летнюю учебу абсолютно правильная – это европейская политика. И если мы хотим со своим общим средним образованием быть узнаваемыми в мире, если мы хотим модернизировать содержание образования и дать нашим детям все, что нужно, – у нас нет другого пути”, - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 17 марта вице-премьер-министр Владимир СЕМИНОЖЕНКО заявил, что в этом году выпускники будут иметь возможность сдавать тесты ВНО на том языке, на котором они учились в школах.

“Было допущено неравенство и неравная конкурентность абитуриентов относительно языка сдачи независимого тестирования. Наш принцип, который будет заложен, – на каком языке он окончил школу, например, окончил венгерскую школу в Мукачево, окончил школу с болгарским языком обучения, российские школы, украинские, – будут сдавать на том языке, на котором они учились”, - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

При этом вице-премьер отметил, что правительство успеет подготовить необходимые тесты на всех языках, на которых в украинских школах ведется обучение.